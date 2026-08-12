Le FC Barcelone entame des négociations pour le transfert de Pedro Porro

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Le FC Barcelone entame des négociations pour le transfert de Pedro Porro

Le FC Barcelone a établi les premiers contacts avec les représentants de Pedro Porro, latéral droit de Tottenham, afin de se préparer aux changements attendus dans sa ligne défensive. Le géant catalan se montre actif sur le marché des transferts alors que l’intérêt anglais pour l’un de ses défenseurs principaux, Jules Koundé, s’intensifie. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Des changements défensifs potentiels et l’intérêt d’Arsenal

Selon Metro et le célèbre journaliste espagnol Gerard Romero, via son projet Jijantes, la direction du FC Barcelone cherche à prévenir d’éventuels départs avant la clôture du mercato estival. Mikel Arteta, entraîneur d’Arsenal, souhaiterait particulièrement recruter l’international français Jules Koundé. Même si Koundé n’a pas exprimé le souhait de partir pour le moment, les incertitudes entourant son avenir obligent le club catalan à chercher des solutions alternatives.

Selon Gerard Romero, le FC Barcelone a officiellement pris contact ces derniers jours avec l’entourage et les représentants de Pedro Porro. L’international espagnol est actuellement l’un des joueurs les mieux payés de Tottenham et a récemment signé un contrat de longue durée avec le club londonien.

Les succès de Pedro Porro sur la scène internationale

Âgé de 26 ans, Pedro Porro affiche depuis plusieurs saisons des performances régulières et solides en Premier League. Il a rejoint Tottenham en prêt en janvier 2023, en provenance du Sporting CP, avant que le club anglais ne lève définitivement son option d’achat. Le joueur s’est également illustré avec l’Espagne lors d’un tournoi international disputé en Amérique du Nord, remportant la Coupe du monde et débutant dans presque tous les matchs de la compétition.

Ses performances régulières avec le club londonien et ses succès sur la scène internationale ont attiré l’attention des géants espagnols. Toutefois, ce transfert ne sera pas facile à réaliser pour le FC Barcelone, car le joueur a signé en juillet un nouveau contrat lucratif avec Tottenham, valable jusqu’en 2031.

La position de Tottenham

L’entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, considère Pedro Porro comme l’un des éléments essentiels de son système tactique. Le technicien italien apprécie sa capacité à être aussi utile en défense qu’en attaque.

Pedro est un joueur très important pour notre équipe. Il montre constamment qu’il peut influencer le jeu dans les deux secteurs, avait déclaré De Zerbi après la prolongation du contrat du joueur. Au-delà de ses qualités techniques, j’apprécie également sa mentalité. Il cherche chaque jour à apprendre et à progresser.

Pour l’instant, le FC Barcelone s’est limité à des discussions préliminaires. La suite dépendra de la situation de Jules Koundé et des capacités financières du club.

FC BarcelonePedro PorroJules KoundéTottenhamArsenal
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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