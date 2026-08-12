La start-up indienne Yulu lève 93 millions de dollars pour agrandir sa flotte de vélos électriques

Dans un contexte de développement rapide des services de livraison express en Inde, la start-up spécialisée dans la mobilité électrique Yulu a bouclé une nouvelle levée de fonds de 93 millions de dollars. Selon TechCrunch, cette entreprise basée à Bengaluru propose aux livreurs des scooters électriques sur abonnement hebdomadaire, sans obligation d’acheter leur véhicule. Ce financement est important pour répondre à la forte croissance de la demande sur les marchés de la livraison et de la logistique. TechCrunch.com le rapporte.

Yulu dispose actuellement d’une flotte d’environ 50 000 véhicules électriques, qui parcourent près de 1,6 million de miles par semaine et assurent plus de 750 000 livraisons par jour. Grâce aux nouveaux fonds, l’entreprise prévoit de porter sa flotte à 200 000 vélos au cours des deux prochaines années et de lancer des véhicules électriques plus rapides destinés à différentes tâches logistiques.

La levée de fonds et les projets à venir

Cette levée de fonds, baptisée Series C, comprend 63 millions de dollars en actions, menés par GEF Capital Partners, ainsi que 30 millions de dollars de dette. Dans une interview, le fondateur et directeur général de la start-up, Amit Gupta, a indiqué qu’environ 5,5 millions de dollars serviraient à racheter les participations d’investisseurs initiaux arrivant au terme de leur période d’investissement. Après l’opération, la valorisation de Yulu aurait atteint environ 170 millions de dollars.

Bajaj Auto et Magna International, qui figuraient parmi les investisseurs précédents, n’ont pas participé à ce tour, ayant renoncé à leurs droits préférentiels, ce qui a permis à GEF d’acquérir la participation souhaitée. Gupta a déclaré que ce tour serait la dernière levée en actions avant l’introduction en bourse (IPO) de l’entreprise. Les prochaines expansions de la flotte seront principalement financées par la dette et le crédit-bail. L’entreprise vise également un résultat EBITDA positif au cours de l’exercice actuel, puis la rentabilité avant intérêts et impôts l’année prochaine.

Les exigences du commerce express et le nouveau modèle Yulu Express

Fondée en 2017 comme service de vélos en libre-service pour les voyageurs urbains, Yulu a trouvé son principal débouché lorsque la demande de livraison de nourriture et de produits du quotidien a fortement augmenté pendant la pandémie de COVID-19. Aujourd’hui, environ 95 % du chiffre d’affaires de l’entreprise provient de la location de vélos électriques aux travailleurs de l’économie à la tâche, sur abonnement hebdomadaire. Le reste est généré par son service de location basé sur des stations à Bengaluru. La start-up a finalement abandonné son projet de vendre directement des vélos aux consommateurs.

Pour assurer sa prochaine phase de croissance, Yulu lance directement Yulu Express, un scooter électrique grand format et plus rapide. Ce véhicule est destiné aux livraisons e-commerce sur de plus longues distances, aux moto-taxis et aux services de courrier express, couvrant des itinéraires que l’ancienne flotte, plus lente, ne pouvait pas desservir. Environ un tiers des 200 000 véhicules prévus devrait être constitué de ce nouveau modèle.