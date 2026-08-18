Le Borussia Dortmund recrute le milieu de terrain néerlandais Joey Veerman

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Le Borussia Dortmund recrute le milieu de terrain néerlandais Joey Veerman

Borussia Dortmund a officiellement annoncé un transfert important pour renforcer son effectif. Selon Goal.com, le club a recruté le talentueux milieu de terrain néerlandais Joey Veerman, qui évoluait au PSV. Ce transfert devrait considérablement renforcer les ambitions du club du Signal Iduna Park pour la nouvelle saison ainsi que ses options au milieu de terrain. À ce sujet, Goal.com en fait état.

Les deux parties seraient parvenues à un accord pour un transfert définitif. Au cours de sa carrière, Joey Veerman a attiré l’attention des spécialistes grâce à la régularité de ses performances en Eredivisie et sur la scène européenne. Il a notamment remporté le championnat des Pays-Bas trois saisons consécutives, en 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026. Il a également remporté la Coupe des Pays-Bas avec le PSV lors des saisons 2021-2022 et 2022-2023.

Les raisons du transfert et l’avis de la direction

Le directeur général chargé du sport de Borussia Dortmund, Lars Ricken, a souligné l’importance de cet accord : « Joey est un joueur capable d’apporter énormément à notre jeu. Lors du mercato estival, nous avons volontairement concentré nos efforts sur le milieu de terrain central. Depuis le début de l’année, nous avons perdu Pascal Groß et Salih Özcan à ce poste, tandis que nous prévoyons de faire évoluer Emre Can en défense centrale après son retour dans l’effectif. »

L’objectif principal de ce transfert est de renforcer le contrôle créatif et la qualité technique au cœur du jeu. Le directeur sportif de Borussia Dortmund, Ole Book, a également salué le potentiel de la nouvelle recrue : « Joey est un joueur véritablement exceptionnel, doté d’une grande créativité, d’une excellente technique et d’une remarquable vision du jeu. Il a prouvé qu’il pouvait afficher une grande régularité au plus haut niveau avec le PSV Eindhoven et l’équipe nationale des Pays-Bas. »

Pour le joueur néerlandais, rejoindre la Bundesliga ouvre un tout nouveau chapitre, passionnant, dans sa carrière. S’adapter au rythme élevé et à l’environnement physiquement exigeant du football allemand constituera un nouveau défi. Dans cette optique, la préparation de présaison revêtira une importance particulière.

L’arrivée d’un meneur de jeu de haut niveau comme Joey Veerman constitue une étape déterminante pour renforcer encore la compétitivité du club en championnat et sur la scène européenne. Les supporters du Borussia Dortmund espèrent que cette nouvelle star permettra à l’équipe de franchir un cap offensivement.

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Jahongir Tursunov
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