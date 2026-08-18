Harry Kane s’exprime sur ses chances de remporter le Ballon d’Or 2026

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Harry Kane s’exprime sur ses chances de remporter le Ballon d’Or 2026

L’attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, a fait part de son opinion sur ses chances de remporter le Ballon d’Or 2026 après une saison record en Allemagne. Le capitaine de l’équipe d’Angleterre estime avoir tout fait pour prétendre au trophée individuel le plus prestigieux du football mondial la saison dernière. Goal.com rapporte ces propos.

Selon Goal.com, l’attaquant de 33 ans a encore renforcé son statut de buteur prolifique durant son passage en Allemagne. Lors de la dernière saison de Bundesliga, il a inscrit 36 buts et délivré 5 passes décisives en seulement 31 matches. Au total, Kane a marqué 61 buts en 51 rencontres toutes compétitions confondues avec le Bayern la saison dernière.

Des saisons couronnées de succès et un record en sélection

Après avoir longtemps évolué sans trophée, l’attaquant a mis fin à cette période noire en remportant le championnat d’Allemagne avec le Bayern. Le club a ensuite décroché un nouveau titre de Bundesliga, ainsi que la DFB-Pokal et la Supercoupe d’Allemagne. Même si l’équipe d’Angleterre n’a pas remporté la Coupe du monde, son capitaine a inscrit 6 buts, battant le record de Gary Lineker et devenant le meilleur buteur anglais dans l’histoire des tournois internationaux.

Évoquant ses chances de remporter le Ballon d’Or, Kane a souligné que le résultat ne dépendait pas de lui, tout en affirmant avoir affiché un niveau de jeu régulier et élevé. L’attaquant a reconnu l’importance du trophée, mais s’est abstenu de faire des prédictions précises pour l’avenir.

« Le Ballon d’Or ne dépend pas de moi. J’ai fait tout ce que je pouvais à travers mes performances. Désormais, tout dépend du processus de vote, des autres personnes et des médias. Ce sont des éléments qui échappent à mon contrôle. Nous verrons ce qui se passera », rapporte le média en citant Kane.

L’avis de Lothar Matthäus et la principale concurrence

La légende du football allemand Lothar Matthäus a ouvertement soutenu Harry Kane, affirmant que l’attaquant du Bayern méritait davantage le Ballon d’Or cette année que tous les autres candidats. Le technicien de 65 ans a salué la régularité de Kane, qui n’a connu aucune véritable baisse de régime au cours de la saison.

« À mes yeux, Harry Kane est le principal candidat au Ballon d’Or. Je ne me base pas sur un seul match ou une seule Coupe du monde, mais sur les performances de toute l’année. Certains joueurs ont remporté le championnat d’Espagne avec Barcelone, puis sont devenus champions du monde avec l’Espagne, mais y en a-t-il un qui se soit clairement démarqué des autres ? Si l’on prend l’exemple de Lamine Yamal, je répondrais que non », a déclaré Matthäus.

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Jahongir Tursunov
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