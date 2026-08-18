Milan refuse le transfert de Ruben Loftus-Cheek

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Milan refuse le transfert de Ruben Loftus-Cheek

De retour en Premier League, Coventry City a non seulement échoué à recruter le milieu de terrain Ruben Loftus-Cheek, mais s’est également heurté à l’opposition d’un géant italien. Selon Tuttosport, l’AC Milan a fermement rejeté l’offre officielle de 10 millions d’euros formulée par le club anglais pour ce joueur expérimenté. Le nouvel entraîneur de l’équipe a joué un rôle décisif dans l’échec de ce transfert. À ce sujet, Goal.com rapporte .

La direction de Coventry City avait désigné l’Anglais de 30 ans comme l’une de ses principales cibles afin de renforcer l’effectif en vue de la prochaine saison de Premier League. Cependant, la direction milanaise a immédiatement et fermement rejeté cette proposition, indiquant clairement qu’elle n’avait pas l’intention de laisser partir l’ancien joueur vedette de Chelsea. Les dirigeants et le staff technique du club italien apprécient fortement sa place dans le projet de l’équipe.

La décision de Ruben Amorim et ses plans tactiques

Selon Goal.com, le nouvel entraîneur de Milan, Ruben Amorim, est personnellement intervenu pour empêcher le retour de Ruben Loftus-Cheek en Angleterre. Le technicien portugais considère le milieu de 30 ans comme l’un des éléments clés de la saison 2026-2027. Amorim apprécie sa polyvalence tactique sur le terrain ainsi que ses qualités particulières.

En particulier, dans le système de jeu préféré de l’entraîneur, sa capacité à évoluer efficacement entre les lignes fait de Ruben Loftus-Cheek un élément indispensable du projet milanais. C’est pourquoi le club de San Siro a totalement écarté l’hypothèse d’une vente du joueur lors du mercato estival et a décidé de le conserver.

Le projet de Frank Lampard échoue

Ce transfert refusé a également empêché la rencontre attendue entre l’entraîneur de Coventry City, Frank Lampard, et Ruben Loftus-Cheek. Les deux hommes avaient auparavant travaillé ensemble à Chelsea, et Lampard souhaitait faire venir son ancien joueur dans les West Midlands. Cependant, le souhait du club de Premier League ne s’est pas réalisé.

Ruben Loftus-Cheek continuera donc à disputer sa quatrième saison consécutive dans le championnat italien. Rappelons que le milieu de terrain avait quitté Chelsea pour rejoindre l’AC Milan à l’été 2023, pour 19 millions d’euros. Dès ses débuts en Serie A, il s’est imposé comme un joueur puissant physiquement et fiable au cœur du milieu de terrain des Rossoneri.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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