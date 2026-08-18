Un obstacle à l’accélération de Starlink : Iridium saisit la FCC

La concurrence s’intensifie fortement sur le marché des technologies spatiales : selon ixbt.com, l’opérateur satellitaire reconnu Iridium s’oppose au projet de SpaceX visant à faire passer le système Starlink à des vitesses gigabit. L’entreprise a saisi la Commission fédérale des communications américaine (FCC), affirmant que les nouvelles stations passerelles terrestres pourraient provoquer de graves brouillages radioélectriques sur son infrastructure, et demande le blocage de l’utilisation des bandes de fréquences concernées. Ixbt.com rapporte .

SpaceX exploite actuellement avec succès plus de 100 stations passerelles aux États-Unis, regroupant plus de 1 500 antennes. Ces installations terrestres jouent un rôle essentiel dans la transmission des données entre l’infrastructure au sol et les satellites Starlink. L’entreprise poursuit l’expansion de son réseau afin de prendre en charge les satellites V3 de nouvelle génération et d’offrir des vitesses gigabit aux utilisateurs.

Le conflit sur les fréquences et les arguments des parties

Selon les représentants d’Iridium, leurs calculs préliminaires révèlent des écarts dangereux entre les passerelles de SpaceX et l’infrastructure existante. L’opérateur a donc demandé à la FCC de suspendre l’attribution, dans le cadre de 28 demandes, des bandes de fréquences 19,4–19,6 GHz et 29,1–29,3 GHz. Iridium affirme que SpaceX ne l’a pas informé à l’avance de ses projets et n’a fourni aucune garantie de sécurité appropriée.

L’affaire a notamment pris une nouvelle ampleur en avril, après le dépôt d’une demande de construction d’une nouvelle station passerelle à Bastrop, au Texas. Iridium soutient que les fréquences prévues pour ce site sont précisément destinées à ses services de communications mobiles par satellite et que la méthodologie de calcul utilisée par SpaceX repose sur les communications fixes, et non sur les normes de communication mobile.

La réponse de SpaceX et les perspectives

De son côté, SpaceX a catégoriquement rejeté ces accusations. Matthew Turk, représentant de l’entreprise chargé de la politique satellitaire, a déclaré que leurs calculs montrent qu’aucun brouillage radioélectrique ne se produira. La station de Bastrop, notamment, se trouve à plus de 1 400 kilomètres des installations d’Iridium en Arizona ; cette distance et les caractéristiques particulières de l’atmosphère excluent totalement tout risque.

SpaceX craint que ces objections ne ralentissent artificiellement le déploiement d’un accès Internet haut débit à large bande pour les consommateurs. Iridium souligne pour sa part que le recours au régulateur constitue une mesure de dernier ressort et qu’un rejet temporaire des demandes permettrait aux parties de poursuivre leurs négociations sur le partage des fréquences.