Un tigre a « volé » un piège photographique (vidéo)

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Un tigre a « volé » un piège photographique (vidéo)

Le photographe animalier allemand Sasha Fonseca avait installé un piège photographique dans l’une des grottes du kraï du Primorié, dans le cadre d’un projet consacré à la photographie des félins prédateurs.

Peu après, un tigre entré dans la grotte s’est intéressé à l’appareil. Il l’a emporté en le tenant entre ses crocs. Cette « proie » inhabituelle du prédateur a été filmée par une autre caméra installée à l’extérieur de la grotte.

Selon les spécialistes, les pièges photographiques sont l’un des outils essentiels pour étudier les tigres de l’Amour. Ils permettent aux scientifiques de déterminer non seulement le nombre de prédateurs, mais aussi leurs itinéraires, leur habitat et, dans certains cas, d’identifier des individus grâce aux rayures de leur pelage. Des centaines de caméras automatiques fonctionnent dans certaines zones protégées du Primorié. Par exemple, le parc national de la Terre du Léopard compte près de 500 pièges photographiques.

Le tigre de l’Amour figure dans le Livre rouge de Russie. Les recensements de 2021-2022 ont dénombré entre 751 et 787 tigres de l’Amour sur le territoire russe. La stratégie approuvée en 2024 indique que la population s’est stabilisée à environ 750 individus. Les données de 2026 font également état d’au moins 750 tigres de l’Amour sauvages en Russie.

Ainsi, même si le précieux équipement du photographe n’a semblé être qu’un simple « jouet » pour le tigre, son geste a offert aux photographes animaliers des images inattendues et fascinantes.

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Charos
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