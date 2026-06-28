Coupe du Monde 2026 : Martinez révèle son plan contre la Colombie

Dans le cadre du prochain tour du Championnat du Monde de football, un choc très intense est attendu dans la région l'Amérique centrale et du Sud. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Roberto Martinez, a révélé le plan spécial élaboré pour affronter un adversaire difficile : la Colombie. Selon l'entraîneur, ce match est devenu le plan le plus important et le plus mûrement réfléchi de tout le tournoi pour son staff.

Préparation secrète et plan spécial à Miami

Roberto Martinez a souligné que l'équipe a commencé à étudier cet adversaire très tôt. Il ne s'agit pas d'un simple match, mais du résultat de manœuvres tactiques à long terme. Dans une interview accordée au site officiel de la FIFA, l'entraîneur a déclaré concernant le processus de préparation :

« Notre préparation pour le match contre la Colombie a commencé en mars, juste après la rencontre contre le Mexique. Nous avons effectué 13 séances d'entraînement à Miami et notre plan était de rester sur place pour nous adapter aux conditions du terrain et du stade. C'est le match pour lequel nous sommes les mieux préparés ».

Cette déclaration montre que l'équipe nationale du Portugal a étudié avec une précision d'orfèvre les forces et les faiblesses de l'adversaire, en tenant compte même des conditions climatiques.

Détails et horaire du match

Ce match crucial est d'une importance majeure pour les deux équipes en vue de la qualification pour la phase suivante. Voici les informations principales sur la rencontre à venir :

Indicateur Détails du match Match Portugal — Colombie Tournoi Phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 Base de préparation Miami (13 séances d'entraînement) Heure de début 04h30, heure de Tachkent

Nous saurons bientôt si cette préparation extrêmement minutieuse du Portugal portera ses fruits sur le terrain ou si la Colombie a préparé une surprise inattendue.

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