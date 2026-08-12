Une Radeon RX 9070 XT puissante connectée à l’ordinateur compact Steam Machine

·65·Technologie
Une Radeon RX 9070 XT puissante connectée à l’ordinateur compact Steam Machine

L’ordinateur compact de Valve, le Steam Machine, ne peut généralement pas se vanter de performances élevées, mais les utilisateurs trouvent des moyens de le transformer en profondeur. Selon ixbt.com, un utilisateur de Reddit connu sous le pseudonyme Large_Customer_3840 a considérablement renforcé l’appareil pour en faire une véritable machine de jeu, comme le rapporte Ixbt.com dans un article.

Cette carte graphique surpasse largement la solution intégrée d’origine et compte parmi les plus puissantes de la génération actuelle. Il est évidemment impossible d’installer une carte aussi imposante dans un boîtier compact. Elle a donc été connectée via l’interface Oculink au moyen d’une station d’accueil externe. En réalité, le Steam Machine ne dispose ni d’un port Oculink ni d’un moyen simple d’en ajouter un.

Méthode de modification du système

L’appareil possède toutefois un emplacement SSD interne doté d’une interface PCIe 4.0. L’installation d’un adaptateur NVMe-to-Oculink a permis de créer le connecteur nécessaire. Comme l’ordinateur ne dispose que d’un seul emplacement de stockage, cette solution prive le système de la possibilité d’utiliser un SSD de manière classique. Pour résoudre le problème, l’auteur a dû connecter un support flash via USB-C à l’aide d’un adaptateur supplémentaire.

Bien que cette opération ne soit pas particulièrement complexe sur le plan technique, elle transforme le petit ordinateur en un système imposant et dispersé sur le bureau. La carte graphique a en effet besoin de sa propre alimentation. L’utilisateur s’est donc retrouvé avec un Steam Machine posé séparément sur son bureau et une station d’accueil composée de la carte graphique et du bloc d’alimentation. Les premiers tests ont montré que le jeu Crimson Desert dépassait 100 k/s.

Logiciels et autres expériences

Fait intéressant, aucune configuration spéciale de SteamOS n’a été nécessaire : le système a immédiatement détecté la carte graphique et l’a activée comme GPU principal. Les spécialistes soulignent toutefois que, le processeur du Steam Machine étant soumis à une limite de puissance stricte, la Radeon RX 9070 XT pourrait ne pas fonctionner à pleine puissance dans cette configuration. Il peut donc être beaucoup plus pratique d’assembler un mini-PC aux caractéristiques similaires.

Il convient également de noter qu’un autre utilisateur, techmagnet, a conçu un waterblock personnalisé pour son Steam Machine. Celui-ci a permis de réduire la température de 20 à 30 degrés en charge. Même s’il reste impossible d’overclocker complètement l’appareil, ces expériences montrent le vif intérêt des joueurs.

Steam MachineRadeon RX 9070 XTValveOculinkOrdinateur
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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