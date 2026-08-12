OpenAI rachète près de 7 milliards de dollars d’actions à ses employés

·3·Technologie
OpenAI rachète près de 7 milliards de dollars d’actions à ses employés

OpenAI, leader du secteur de l’intelligence artificielle, a racheté près de 7 milliards de dollars d’actions à ses employés actuels et anciens. Selon Bloomberg, cette importante opération financière a été réalisée sur la base d’une valorisation totale de l’entreprise à 852 milliards de dollars, permettant ainsi aux employés de convertir leur participation en liquidités sans attendre l’IPO. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon les informations disponibles, aucun investisseur externe n’a été sollicité lors de cette transaction et OpenAI a acheté les actions directement avec ses propres fonds. La valorisation est restée au niveau du dernier tour de financement de l’entreprise. En mars de cette année, OpenAI avait finalisé un financement de 122 milliards de dollars et atteint précisément une valorisation post-money de 852 milliards de dollars.

Évolution spectaculaire des indicateurs financiers

Cette transaction diffère sensiblement des opérations similaires réalisées les années précédentes. En 2025, par exemple, les employés avaient vendu leurs actions à des investisseurs externes, alors que l’entreprise était valorisée à 500 milliards de dollars. À peine 10 mois plus tard, ce chiffre a atteint 852 milliards de dollars et l’entreprise a cette fois fourni des liquidités aux employés sur ses propres fonds.

Selon les experts, de telles mesures jouent un rôle important pour retenir et motiver les talents les plus recherchés sur un marché technologique en plein essor. La vente massive d’actions permet aux employés de tirer directement et rapidement un avantage financier du succès de l’entreprise.

Projets futurs et perspectives d’entrée en bourse

La mise en place de tels échanges internes d’actions avant l’accès au marché public constitue également une décision stratégique pour OpenAI. Avant le lancement officiel de l’IPO, la direction de l’entreprise s’attache à garantir la stabilité financière des employés et à fixer partiellement la valeur des actions.

Le fait que les créateurs de ChatGPT réalisent de telles opérations financières d’envergure montre l’ampleur des flux de capitaux sur le marché de l’intelligence artificielle. La forte hausse de la valeur d’OpenAI en peu de temps intensifie la concurrence entre les géants mondiaux de la technologie et confirme le renforcement de la confiance des investisseurs dans ce secteur.

OpenAIChatGPTTechnologieInvestissementBloomberg
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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