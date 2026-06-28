Suivez le match Ouzbékistan - RD Congo avec nous

L'équipe nationale d'Ouzbékistan affronte la République démocratique du Congo lors de la troisième journée du groupe K des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nous suivrons en direct via un commentaire textuel tous les buts, occasions dangereuses, tirs, cartons, changements de joueurs et autres événements clés sur notre site.

L'Ouzbékistan débute la rencontre dans un système 3-4-3. Le onze de départ est composé d'Abduvohid Ne’matov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Javohir O‘rozov, Sherzod Nasrullayev, Xojiakbar Alijonov, Otabek Shukurov, Azizbek Mozgovoy, Jasurbek Hamdamov, Abbosbek Fayzullayev et Eldor Shomurodov.

La RD Congo évolue quant à elle dans un schéma 4-4-2. L'attaque adverse est menée par Cédric Bakambu et Yoane Vissa. Lionel Mpasi est le gardien de but.

La transmission sera mise à jour régulièrement dès le coup d'envoi. Chaque situation importante sur le terrain peut être suivie sur cette page.

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