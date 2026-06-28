Coupe du Monde 2026. Carton plein pour l'Argentine, un véritable thriller dans le groupe J

La 3e et dernière journée de la phase de groupes du Mondial dans le groupe J a rendu son verdict. Tandis que l'Argentine de Lionel Messi a célébré une nouvelle victoire, le match parallèle entre l'Algérie et l'Autriche est devenu l'un des plus dramatiques de l'histoire du tournoi.

Jordanie — Argentine : Le classique de Messi et Lo Celso

L'Argentine a terminé la phase de groupes en beauté. Dès la première mi-temps, Giovani Lo Celso et Lautaro Martínez (sur penalty) ont trouvé le chemin des filets, scellant pratiquement le sort du match. Bien que le Jordanien Al-Tamari ait réduit l'écart à la 55e minute, Lionel Messi a marqué le dernier mot à la 80e minute pour clore le score — 1:3.

Les Sud-Américains se qualifient pour les phases finales avec un bilan parfait (3 victoires en 3 matchs). La Jordanie, sans le moindre point, quitte la compétition.

Coupe du Monde 2026. Groupe J. 3e journée Jordanie — Argentine 1:3 Buts : Al-Tamari (55) — Lo Celso (19), Lautaro (31 sp), Messi (80).

Algérie — Autriche : Un but à la 90+6 et un match à 6 buts

Le duel entre les représentants africains et européens a offert un véritable festival offensif. Aux buts de Marko Arnautović et Marcel Sabitzer, l'Algérie a répondu par Belgali et le légendaire Riyad Mahrez.

Le véritable drame s'est joué dans le temps additionnel : à la 90+3, Mahrez a signé un doublé, pensant offrir la victoire à l'Algérie, mais à la 90+6, Sasa Kalajdzic a sauvé l'Autriche de la défaite — 3:3. Ce match nul spectaculaire envoie les deux équipes en 1/16 de finale.

Classement final du groupe J

Voici la situation finale du groupe après les matchs de la 3e journée. L'Argentine, l'Autriche et l'Algérie ont validé leur billet pour les phases finales :

N° Équipes MJ V N D Diff Pts 1 Argentine 3 3 0 0 8:1 9 2 Autriche 3 1 1 1 6:6 4 3 Algérie 3 1 1 1 5:7 4 4 Jordanie 3 0 0 3 3:8 0

Compositions des équipes :