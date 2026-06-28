Coupe du Monde 2026. Carton plein pour l'Argentine, un véritable thriller dans le groupe J

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Coupe du Monde 2026. Carton plein pour l'Argentine, un véritable thriller dans le groupe J

La 3e et dernière journée de la phase de groupes du Mondial dans le groupe J a rendu son verdict. Tandis que l'Argentine de Lionel Messi a célébré une nouvelle victoire, le match parallèle entre l'Algérie et l'Autriche est devenu l'un des plus dramatiques de l'histoire du tournoi.

Jordanie — Argentine : Le classique de Messi et Lo Celso

L'Argentine a terminé la phase de groupes en beauté. Dès la première mi-temps, Giovani Lo Celso et Lautaro Martínez (sur penalty) ont trouvé le chemin des filets, scellant pratiquement le sort du match. Bien que le Jordanien Al-Tamari ait réduit l'écart à la 55e minute, Lionel Messi a marqué le dernier mot à la 80e minute pour clore le score — 1:3.

Les Sud-Américains se qualifient pour les phases finales avec un bilan parfait (3 victoires en 3 matchs). La Jordanie, sans le moindre point, quitte la compétition.

Coupe du Monde 2026. Groupe J. 3e journée Jordanie — Argentine 1:3 Buts : Al-Tamari (55) — Lo Celso (19), Lautaro (31 sp), Messi (80).

Algérie — Autriche : Un but à la 90+6 et un match à 6 buts

Le duel entre les représentants africains et européens a offert un véritable festival offensif. Aux buts de Marko Arnautović et Marcel Sabitzer, l'Algérie a répondu par Belgali et le légendaire Riyad Mahrez.

Le véritable drame s'est joué dans le temps additionnel : à la 90+3, Mahrez a signé un doublé, pensant offrir la victoire à l'Algérie, mais à la 90+6, Sasa Kalajdzic a sauvé l'Autriche de la défaite — 3:3. Ce match nul spectaculaire envoie les deux équipes en 1/16 de finale.

Classement final du groupe J

Voici la situation finale du groupe après les matchs de la 3e journée. L'Argentine, l'Autriche et l'Algérie ont validé leur billet pour les phases finales :

Équipes

MJ

V

N

D

Diff

Pts

1

Argentine

3

3

0

0

8:1

9

2

Autriche

3

1

1

1

6:6

4

3

Algérie

3

1

1

1

5:7

4

4

Jordanie

3

0

0

3

3:8

0

Compositions des équipes :

  • Jordanie : Abu Layla, Nasib, Al Arab, Abudahab, Haddad, Ar Rashdan, Ar Rawabdeh, Taha, Olwan, Fahouri, Al Azayzeh.

  • Argentine : Martínez, Otamendi, Senesi, Tagliafico, Simeone, Paredes, Palacios, Lo Celso, Paz, Álvarez, Lautaro Martínez.

  • Algérie : Benbot, Belgali, Mandi, Bensebaini, Hadjam, Aouar, Bentaleb, Maza, Mahrez, Gouiri, Chaibi.

  • Autriche : Schlager, Posch, Lienhart, Alaba, Mwene, Seiwald, Schlager, Schmid, Laimer, Sabitzer, Arnautović.

ArgentineAlgérieAutriche
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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