La situation militaro-politique s’est fortement tendue dans la province afghane du Badakhchan, frontalière du Tadjikistan. en.didpress.com Selon le portail d’information en.didpress.com, de violents affrontements armés se poursuivent dans au moins cinq districts clés de la province entre les forces gouvernementales des talibans et l’opposition armée.

Selon les informations disponibles, les attaques du « Front de libération de l’Afghanistan » et les forces du célèbre commandant de terrain Juma Khan Fotihsont menées par ces groupes. Les combats couvrent entièrement les environs de Maymi, Zebak, Nusay, Shahi ainsi que de Fayzabad, capitale provinciale.

District de Nusay — au cœur des combats : les localités passent d’un camp à l’autre

Les affrontements les plus violents se déroulent actuellement dans le district de Nusay :

Contrôle des localités : Les partisans du commandant Fotih contrôlent plusieurs localités stratégiques depuis plusieurs jours et repoussent avec succès les contre-attaques des talibans ;

Destruction des infrastructures : Les combats ont causé de lourds dégâts aux marchés locaux et aux habitations. Les talibans évacuent les maisons des civils et les transforment en positions militaires fortifiées ;

Crise humanitaire : En raison des tirs et du danger, des milliers de civils sont contraints de fuir leur domicile en direction de Fayzabad.

Du matériel militaire tombe dans un ravin : les talibans perdent-ils le contrôle ?

Dans les districts de Zebak et de Shahr-e Buzurg, les forces talibanes ont subi de lourdes pertes à la suite d’embuscades de l’opposition :

Des véhicules tombés dans les ravins : À la suite d’attaques armées et de manœuvres mal calculées, des véhicules appartenant aux unités militaires et de renseignement talibanes sont tombés dans de profonds ravins, faisant de nombreux agents de sécurité grièvement blessés ;

Déclarations officielles : Les autorités talibanes n’ont pour l’instant fourni aucune information sur leurs pertes exactes, se limitant à de brefs communiqués affirmant que des « éléments ennemis ont été neutralisés ».

Malgré cela, des analystes militaires soulignent que l’extension géographique des affrontements et la forte hausse du flux de réfugiés indiquent que les talibans perdent progressivement le contrôle total du Badakhchan, une région stratégique.

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