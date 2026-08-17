Manchester City face de lourdes épreuves après l’ère Pep Guardiola

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Manchester City face de lourdes épreuves après l’ère Pep Guardiola

Considérée comme l’équipe la plus dominante du football anglais au cours de la dernière décennie, Manchester City fait face à ses premiers défis sérieux, annonciateurs de la fin de son âge d’or. Selon ixbt.com, sa lourde défaite 0-3 contre Arsenal en Supercoupe n’était pas un simple match amical, mais révélait les premières fissures dans les fondations d’un projet bâti pendant plus de dix ans. Comme le rapporte Goal.com .

Une question décisive se pose désormais au sein du football anglais : Manchester City parviendra-t-il à éviter le destin de Manchester United après le départ de Sir Alex Ferguson, ou la disparition simultanée de trois piliers majeurs obligera-t-elle le club à repartir de zéro ? La réponse n’est plus théorique et se dessine désormais sur le terrain.

Changements à la direction et dans le staff technique

Bien que les propriétaires du club restent les mêmes et que Ferran Soriano conserve son poste, Manchester City a perdu en un an le premier pilier ayant joué un rôle majeur dans la formation de cette équipe légendaire. Txiki Begiristain, considéré comme l’un des meilleurs directeurs sportifs de l’ère moderne, a quitté ses fonctions. Il avait notamment recruté Erling Haaland pour 60 millions et Rodri pour 70 millions d’euros, tout en bâtissant un effectif exceptionnel grâce à des ventes intelligentes.

Même si Begiristain a aidé son successeur Hugo Viana durant ses premiers mois, la différence a commencé à devenir évidente avec le temps. Lors du mercato estival, Viana a déjà dépensé plus de 130 millions pour seulement deux transferts. Cela montre qu’une nouvelle étape, plus coûteuse, a débuté dans la politique de recrutement du club.

Une nouvelle ère et d’immenses défis à relever

Enzo Maresca, technicien expérimenté ayant remporté des trophées avec Leicester City et Chelsea, a pris les rênes de Manchester City après Pep Guardiola. Toutefois, dès son premier test officiel, il s’est heurté au mur d’Arsenal, faisant sentir à l’équipe que les jours difficiles avaient commencé.

Selon les informations disponibles, le départ de Txiki Begiristain, la future démission de Pep Guardiola et les adieux éventuels de Rodri transforment le club : de machine invincible, il devient une équipe qui cherche son identité dans un territoire inconnu. Le nouvel entraîneur et la direction devront résoudre d’immenses problèmes sous une pression croissante.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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