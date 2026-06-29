Cesc Fabregas retourne à l'Emirates Stadium : match amical entre Arsenal et Côme

L'ancien capitaine et milieu de terrain légendaire d'Arsenal, Cesc Fabregas, retournera cet été à l'Emirates Stadium, un lieu qui lui est cher. Il a été officiellement confirmé que l'équipe italienne de Côme, dirigée par le technicien espagnol, affrontera Arsenal à Londres dans le cadre de sa préparation pour la nouvelle saison. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Ce choc passionnant est prévu pour le 12 août. Selon Goal.com, ce sera la première fois que Fabregas fera face à son ancienne équipe en tant qu'entraîneur. Pour Cesc, qui a débuté avec Arsenal en 2003 et est devenu un chouchou des supporters pendant huit ans, cette rencontre s'annonce riche en émotions.

Un match historique et de nouveaux défis

Le match à l'Emirates Stadium représente une étape importante dans l'histoire du club de Côme. Le club italien est sur le point de participer à la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, et l'affrontement contre un adversaire puissant dirigé par Mikel Arteta sera un test sérieux. Il est à noter qu'Arsenal et Côme ne se sont jamais affrontés auparavant.

Le club italien a surpris tout le monde la saison dernière en terminant dans le top 4 de la Serie A, devançant des géants comme Milan et Juventus. Désormais, la direction du club investit massivement pour renforcer l'effectif avant les coupes d'Europe. En particulier, l'achat de Niko Paz en provenance du Real Madrid pour 60 millions d'euros témoigne des hautes ambitions du club.

Derniers préparatifs de pré-saison

Ce match amical servira de dernière préparation pour les deux équipes avant le début de leurs championnats respectifs. Arsenal commencera la défense de son titre en Premier League neuf jours après ce match. Quant à Côme, ils seront les invités d'Udinese en Serie A dix jours après le match à Londres.

Il ne fait aucun doute que les supporters londoniens accueilleront chaleureusement Cesc Fabregas, mais une lutte acharnée est attendue sur le terrain. L'équipe de Mikel Arteta vise à ravir ses fans à domicile et à entamer la nouvelle saison dans une forme sportive optimale. Les joueurs de Fabregas, quant à eux, devront prouver leur capacité à résister à l'une des meilleures équipes d'Europe.