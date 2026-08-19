« Étrangler à mort » : Trump ordonne l’arrêt total des négociations avec l’Iran

·7·Monde
« Étrangler à mort » : Trump ordonne l’arrêt total des négociations avec l’Iran

Un tournant géopolitique inattendu et radical s’est produit dans la stratégie des États-Unis envers l’Iran : le président Donald Trump a exigé l’arrêt immédiat de tout dialogue diplomatique avec Téhéran. Pourquoi Washington, qui évoquait il y a quelques jours la possibilité d’un nouvel accord, a-t-il soudainement changé d’avis, et que prévoit ce nouveau « plan d’étouffement » ?

« La stratégie de l’étranglement » : les détails secrets révélés par CNN

Selon CNN, qui cite des sources influentes à la Maison-Blanche, l’administration américaine a averti ses alliés politiques d’un changement radical d’approche :

« La Maison-Blanche fait évoluer sa stratégie, passant de “frapper militairement le plus vite possible” à “étrangler Téhéran économiquement et militairement au fil du temps”. Trump a strictement ordonné aux négociateurs de haut rang de ne pas engager de dialogue avec l’Iran. »

Extrait du reportage de CNN

Cet ordre radical a été directement transmis à l’équipe principale de négociation de la Maison-Blanche : le vice-président américain J. D. Vance, le gendre de Trump Jared Kushner et l’envoyé spécial Steve Witkoff.

Les faits de la nouvelle situation entre les États-Unis et l’Iran

Situation

Position des États-Unis et mesures envisagées

Dialogue diplomatique

Toutes les négociations ont été totalement suspendues et interdites

Nouvelle tactique militaro-politique

Une pression d’« étranglement » à long terme au lieu d’une frappe rapide

Équipe de négociation

J. D. Vance, Jared Kushner, Steve Witkoff (activités suspendues)

Blocus naval

Le blocus naval contre l’Iran se poursuit activement

Situation dans le détroit d’Ormuz

Le détroit est ouvert et toutes les mines marines ont été neutralisées (déclaration de Trump)

Le démenti catégorique de Trump sur Truth Social

Après avoir précédemment évoqué des contacts diplomatiques secrets avec Téhéran et la possibilité de signer un nouvel accord, Trump a désormais catégoriquement démenti ces informations :

« Il n’y a aucune négociation ni aucun contact avec la République islamique d’Iran, et cela n’est pas prévu non plus ! », a-t-il déclaré Donald Trump.

Le dirigeant américain a également ajouté que le détroit d’Ormuz était entièrement sous le contrôle de Washington, que les mines avaient été neutralisées et que le blocus naval contre l’Iran se poursuivait sans interruption.

Selon vous, la stratégie de Trump visant à « étrangler à mort » l’Iran forcera-t-elle Téhéran à capituler ou déclenchera-t-elle une nouvelle guerre au Moyen-Orient ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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