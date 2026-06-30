Coupe du Monde 2026 : le Maroc élimine les Pays-Bas aux tirs au but

Une nouvelle sensation a eu lieu lors des 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026. L'équipe nationale du Maroc a battu les Pays-Bas aux tirs au but pour se qualifier pour les 1/8e de finale.

Après un match nul 1-1 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations, les représentants africains ont été plus précis lors de la séance fatidique.

Gakpo a ouvert le score pour les Pays-Bas

La première période de la rencontre, disputée au stade Estadio BBVA de Monterrey, s'est achevée sans but.

Le score a été ouvert à la 72e minute. Cody Gakpo a marqué d'une frappe précise, donnant l'avantage aux Pays-Bas.

L'équipe européenne semblait proche de la victoire, mais le Maroc n'a cessé de se battre jusqu'aux dernières secondes.

Diop égalise à la 90+1e minute

Dans le temps additionnel accordé par l'arbitre, le Maroc a trouvé son opportunité.

À la 90+1e minute, Diop a trouvé le chemin des filets, ramenant le score à 1-1.

Le but tardif du Maroc a conduit le match vers la prolongation.

Même durant le temps additionnel, les deux équipes n'ont pas réussi à départager le vainqueur.

Le Maroc s'impose aux tirs au but

Le destin de la rencontre s'est joué lors de la séance de tirs au but.

Les joueurs marocains ont été plus sûrs d'eux, s'imposant 3-2. Ainsi, les Pays-Bas disent adieu au Mondial.

Coupe du Monde 2026. 1/16e de finale

Pays-Bas — Maroc — 1:1

Tirs au but — 2:3

Buteurs: Gakpo, 72 — Diop, 90+1.

Le prochain adversaire du Maroc est connu

Le Maroc affrontera l'équipe nationale du Canada en 1/8e de finale.

Le Canada avait battu l'Afrique du Sud 1-0 lors du tour précédent.

Les deux équipes s'affronteront désormais pour une place en quart de finale.

Compositions des équipes

Pays-Bas : Verbruggen, van Hecke, van Dijk, Aké (Koppmainers, 71), Dumfries, Gravenberch (K. Timber, 86), de Jong (de Roon, 110), van de Ven (Hato, 86), Summerville, Gakpo (Kluivert, 113), Brobbey (Weghorst, 71).

Maroc : Bounou, Mazraoui, Riad (Salah-Eddine, 75), Diop, Hakimi, Bouaddi (Moubarak, 79), Aynawi, Hannus (Talbi, 87), Ounahi (Rahimi, 86), Dias (Yassin, 79), Saybari.

Avertissement: Diop, 47.

Le représentant africain écrit encore l'histoire

Avec cette victoire, le Maroc élimine une autre grande nation européenne du tournoi. L'équipe a lutté jusqu'au bout, accédant au tour suivant grâce à sa stabilité mentale et son sang-froid lors des tirs au but.

Pensez-vous que le Maroc puisse franchir l'obstacle canadien ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de football.