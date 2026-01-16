CDM 2026. 1/16es de finale. Pays-Bas — Maroc 1:1 (2:3) (vidéo des buts)

Lors du prochain duel des 1/16es de finale de la Coupe du Monde, les Pays-Bas et le Maroc se sont affrontés.

Aucun vainqueur n'a été désigné à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Les représentants africains ont eu le dernier mot lors de la séance de tirs au but.

Ainsi, l'équipe nationale du Maroc affrontera le Canada en 1/8es de finale.

CDM 2026. 1/16es de finale

Pays-Bas — Maroc 1:1

Tirs au but — 2:3

Buteurs : Gakpo 72 — Diop 90+1.