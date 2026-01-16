CDM 2026. 1/16es de finale. Pays-Bas — Maroc 1:1 (2:3) (vidéo des buts)

·7·Sport
CDM 2026. 1/16es de finale. Pays-Bas — Maroc 1:1 (2:3) (vidéo des buts)

Lors du prochain duel des 1/16es de finale de la Coupe du Monde, les Pays-Bas et le Maroc se sont affrontés.

Aucun vainqueur n'a été désigné à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Les représentants africains ont eu le dernier mot lors de la séance de tirs au but.

Ainsi, l'équipe nationale du Maroc affrontera le Canada en 1/8es de finale.

CDM 2026. 1/16es de finale
Pays-Bas — Maroc 1:1
Tirs au but — 2:3
Buteurs : Gakpo 72 — Diop 90+1.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Jürgen Klopp critique Arsenal après la défaite de l'AllemagneJürgen Klopp critique Arsenal après la défaite de l'AllemagneAujourd'hui, 11:59CDM 2026. 1/16es de finale. Allemagne – Paraguay 1:1 (3:4) (vidéo des buts)CDM 2026. 1/16es de finale. Allemagne – Paraguay 1:1 (3:4) (vidéo des buts)Aujourd'hui, 11:54Koeman sur les critiques aux Pays-Bas : « Je m'en fiche »Koeman sur les critiques aux Pays-Bas : « Je m'en fiche »Aujourd'hui, 11:43CDM 2026. 1/16e de finale. Brésil - Japon 2:1 (voir les buts)CDM 2026. 1/16e de finale. Brésil - Japon 2:1 (voir les buts)Aujourd'hui, 11:40Coupe du Monde 2026 : le Maroc élimine les Pays-Bas aux tirs au butCoupe du Monde 2026 : le Maroc élimine les Pays-Bas aux tirs au butAujourd'hui, 11:32Casemiro révèle la force qui mène le Brésil vers le titre...Casemiro révèle la force qui mène le Brésil vers le titre...Aujourd'hui, 06:37
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev