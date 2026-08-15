Après de fortes pluies, les canaux de Manille se remplissent de déchets

Dans la capitale philippine, Manille, la quantité de déchets dans les canaux et les voies navigables a fortement augmenté après de fortes pluies. Dans certaines zones, la surface de l’eau était presque entièrement recouverte d’ordures, accentuant la pression sur les infrastructures urbaines.

Selon les experts, lors de fortes précipitations à Manille, les déchets ménagers accumulés dans les voies navigables sont déplacés par le courant, ce qui accroît encore le risque d’inondation. D’après les données officielles, plus de 7 600 mètres cubes de déchets avaient été retirés des réseaux de drainage de Metro Manila en juin 2026.

Le problème des déchets dans la baie de Manille et les canaux adjacents n’est pas nouveau. Après de précédentes fortes pluies, des déchets marins ont également été entraînés de nouveau vers les canaux de la ville sous l’effet des courants et des vagues. Cela entrave l’écoulement des eaux de pluie et provoque une montée du niveau de l’eau dans les rues.

Pour remédier à la situation, les autorités locales et les services concernés intensifient le nettoyage des canaux, des systèmes de drainage et des voies navigables. Le gouvernement utilise des équipements spéciaux de nettoyage, des dispositifs de retenue des déchets et d’autres moyens.

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a souligné la nécessité de nettoyer régulièrement les petits cours d’eau et les réseaux de drainage, estimant que l’amélioration des infrastructures ne suffisait pas à elle seule pour lutter contre les inondations. Il a également insisté sur l’importance d’améliorer les systèmes de collecte, de tri et de recyclage des déchets.

À Manille, le nettoyage des voies navigables et le contrôle des déchets se poursuivent. Le gouvernement considère ces mesures comme faisant partie de programmes globaux visant à réduire le risque d’inondations dans la ville et à améliorer l’état écologique de la baie de Manille.