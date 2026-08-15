« Il sait gagner » : Kylian Mbappé s’exprime sur José Mourinho

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« Il sait gagner » : Kylian Mbappé s’exprime sur José Mourinho

L’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé le célèbre technicien portugais José Mourinho a évoqué son expérience de travail avec lui.

La star française a particulièrement souligné l’expérience de l’entraîneur expérimenté en matière de titres, affirmant que l’objectif principal de l’équipe était uniquement de remporter des trophées.

« Travailler avec Mourinho est une grande expérience »

L’insider Fabrizio Romano a rapporté que Mbappé avait évalué son travail sous les ordres du nouvel entraîneur de la manière suivante :

« Notre objectif est unique : gagner, tout simplement. Travailler avec un entraîneur aussi expérimenté que José Mourinho est une opportunité exceptionnelle. Car il sait parfaitement comment gagner les grands matchs ».

L’attaquant avait auparavant déclaré que le club merengue était prêt à se battre pour les titres majeurs dans toutes les compétitions lors de la nouvelle saison.

Une nouvelle ère au Real Madrid et un premier test en Liga

Rappelons que José Mourinho a repris les rênes du Real Madrid à l’été 2026. Le technicien portugais a succédé à Alvaro Arbeloa, qui a quitté l’équipe pour poursuivre sa carrière en Premier League anglaise.

Le club merengue débutera bientôt ses matchs officiels de la nouvelle saison :

  • Date : 22 août

  • Compétition : Liga espagnole, 1re journée

  • Match : Espanyol — Real Madrid» (à l’extérieur)

La composition remaniée du Real Madrid et les débuts officiels de Mourinho sur le banc suscitent un grand intérêt chez les supporters.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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