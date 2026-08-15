Maresca s’exprime ouvertement : pourquoi Reijnders quitte-t-il Manchester City ?

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Maresca s’exprime ouvertement : pourquoi Reijnders quitte-t-il Manchester City ?

« Manchester City» poursuit les démarches importantes liées aux transferts des joueurs de l’équipe première. L’entraîneur principal de l’équipe, Enzo Maresca a clarifié la situation en conférence de presse concernant un éventuel départ du milieu de terrain néerlandais talentueux, Tijjani Reijndersdu club.

Des sources fiables avaient auparavant rapporté que le milieu de terrain de 28 ans, d’Arabie saoudite évoluant dans la Saudi Pro League était très proche de rejoindre le club d’Al Qadsiah.

« Si tout le monde est d’accord, cela doit se produire »

Enzo Maresca a fermement déclaré qu’il ne souhaitait pas retenir contre son gré les joueurs désireux de quitter l’équipe :

« Il n’a jamais été facile de retenir dans l’équipe un joueur qui a pris la décision ferme de partir. La situation actuelle de Tijjani ressemble beaucoup à celle de Trafford et de certains autres de nos joueurs.

À mon avis, si le club, le joueur et l’entraîneur principal estiment que son départ est la meilleure décision pour les trois parties, alors cela doit se produire et cela se fera », a déclaré l’entraîneur.

Les statistiques productives de Reijnders à City

Le milieu de terrain néerlandais avait réalisé des performances régulières et productives avec les Citizens la saison dernière.

Lors de la saison 2025/2026, toutes compétitions officielles confondues, il a :

  • disputé 47 matchs ;

  • inscrit 7 buts ;

  • délivré 8 passes décisives .

Malgré cela, en provenance d’Arabie saoudite une offre financièrement très attractive et la volonté du joueur de relever un nouveau défi ouvrent la voie à une annonce officielle imminente de ce transfert.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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