« Air Force One » : la conversation secrète qui a réconcilié Trump et Musk ?

L’an dernier, le scandale très médiatisé qui avait éclaté entre la Maison-Blanche et le géant technologique mondial a officiellement pris fin. Le président américain Donald Trump et le milliardaire Elon Musk ont réussi à rétablir pleinement leurs relations après plusieurs mois d’affrontement public tendu.

Selon les informations exclusives du prestigieux journal américain The Wall Street Journal (WSJ) , la médiation de responsables de la Maison-Blanche, des connaissances communes et plusieurs rencontres importantes ont joué un rôle décisif dans le rapprochement des deux figures majeures.

100 millions de dollars et une conversation à bord d’Air Force One

Le fait que Musk ait accompagné Trump en mai lors de sa visite officielle en Chine, à bord de l’avion présidentiel Air Force One , est présenté comme une preuve éclatante du réchauffement de leurs relations. Les échanges à bord se seraient déroulés dans une atmosphère sincère et amicale.

Selon certaines informations, Musk aurait indiqué être prêt à consacrer au moins 100 millions de dollars au soutien actif des républicains lors des élections de mi-mandat aux États-Unis. Ces fonds seront principalement destinés à des campagnes visant à accroître la participation des électeurs. Parallèlement, le milliardaire prévoit désormais de prendre un peu de distance avec la politique quotidienne.

Le projet de « créer un nouveau parti » et la médiation de J. D. Vance

D’après le WSJ et The Washington Post, alors que le conflit atteignait son paroxysme, le vice-président J. D. Vance et la cheffe de cabinet de la Maison-Blanche Susie Wiles ont joué un rôle essentiel de médiateurs :

Renoncer au projet de parti : Vance a convaincu Musk de renoncer à sa décision risquée de créer son propre parti politique après sa dispute avec Trump ;

L’appel d’excuses : Peu après, Musk a personnellement appelé le président pour lui dire qu’il regrettait certaines déclarations excessivement virulentes publiées sur les réseaux sociaux, puis a supprimé ses messages ;

Le retour à la Maison-Blanche : Musk est ensuite réapparu à la Maison-Blanche lors d’une réception officielle donnée en l’honneur du prince héritier d’ Arabie saoudite , Mohammed ben Salmane.

Comment le conflit avait-il commencé ?

Les tensions entre Trump et Musk avaient atteint leur paroxysme à l’été 2025 :

La Maison-Blanche a retiré la candidature de Jared Isaacman, proposée par Musk, au poste de directeur de la NASA ; En réponse, Musk a publiquement critiqué le projet de loi de l’administration sur les nouvelles taxes et les dépenses budgétaires ; Trump avait menacé de suspendre les subventions et les contrats publics accordés aux entreprises de Musk, SpaceX et Tesla.

Aujourd’hui, Trump et Musk échangent environ une fois par mois et discutent de l’intelligence artificielle (IA), de la politique chinoise et de la sécurité mondiale . Bien que Trump ait déclaré qu’il considérait toujours Musk comme son ami, ses conseillers estiment que leur relation repose désormais moins sur une confiance absolue que sur des intérêts clairement pragmatiques.

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