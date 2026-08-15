« La défense est notre plus gros casse-tête » : Kapadze évoque les lacunes après le match d’hier

Le match entre Navbahor et Bunyodkor, comptant pour la 17e journée de la Superligue d’Ouzbékistan, s’est transformé en véritable festival de buts. Au terme d’une rencontre acharnée marquée par sept réalisations, les joueurs de Namangan se sont imposés 4-3 au terme d’un précieux succès renversant.

À l’issue de la rencontre, l’entraîneur des « Faucons » Temur Kapadze a participé à une conférence de presse face aux journalistes et s’est longuement penché sur les difficultés du match, les problèmes défensifs et les changements dans la composition de l’équipe.

« Après le 2-0, nous avons relâché nos efforts »

Temur Kapadze a évoqué avec émotion la victoire difficile et les lacunes de la ligne défensive :

« Tout d’abord, je félicite les supporters de Navbahor pour cette victoire difficile. En réalité, nous n’aurions pas dû rendre le match aussi compliqué. Nous menions 2-0 et nous aurions dû inscrire davantage de buts. Je ne sais pas si la blessure de Muhammadali G‘iyosov a eu une influence, mais les joueurs ont quelque peu relâché leurs efforts. C’était frustrant de voir chaque tir de l’adversaire finir au fond de nos filets. Nos erreurs défensives sont actuellement notre plus gros casse-tête. Nous allons travailler sur ces lacunes, car nous avons encaissé des buts beaucoup trop faciles. Un match difficile contre Nasaf nous attend désormais. »

La blessure de G‘iyosov et la rotation de l’effectif

L’entraîneur a également donné des nouvelles rassurantes concernant Muhammadali G‘iyosov, contraint de sortir pendant le match après avoir marqué :

« Au début, nous étions très inquiets. Les médecins l’ont examiné et, heureusement, sa blessure n’est pas très grave : il s’est simplement légèrement tordu le pied. Concernant les changements dans l’effectif, les joueurs montrent des signes de fatigue en raison du calendrier chargé. J’ai pleinement confiance en chaque remplaçant. Jiyanov, Usmonov et Abdurahmonov sont entrés en jeu et ont bien dynamisé le rythme de la rencontre. »

Pourquoi Abdulla Abdullayev a-t-il quitté l’équipe sans disputer le moindre match ?

Lors de la conférence de presse, la situation du milieu de terrain expérimenté Abdulla Abdullayev, arrivé récemment au club avant de rejoindre rapidement Neftchi, a également été clarifiée :

« Nous avions signé avec Abdullayev un contrat de cinq mois, soit jusqu’à la fin de l’année. Nous savions qu’il était blessé et qu’il devait se rétablir en un mois. Cependant, une nouvelle radiographie réalisée après un mois a montré que son os avait encore besoin de beaucoup de temps pour se consolider. Avec un contrat d’un an et demi ou de deux ans, nous aurions pu attendre. Nous avions convenu à l’avance que l’accord serait résilié si la guérison se prolongeait. Sa récupération complète aurait pris deux ou trois mois, et la saison aurait alors été terminée. Neftchi lui a proposé un contrat de longue durée, et c’était la bonne décision. Nous nous sommes séparés à l’amiable avec la direction. C’est un joueur de qualité et notre équipe nationale aura encore longtemps besoin de lui », a conclu Kapadze.

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