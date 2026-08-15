De fortes pluies provoquent une situation d'urgence au Japon

Les pluies torrentielles record observées dans l'est du Japon ont eu de graves conséquences. La catastrophe naturelle a fait au moins huit morts, tandis que l'approvisionnement en électricité et les transports ont été perturbés dans la préfecture de Chiba. C'est ce qu'a rapporté la BBC.

Selon les informations disponibles, plus de 100 millimètres de pluie sont tombés en une heure dans la préfecture de Chiba le 13 août. Ce chiffre est près de trois fois supérieur à la moyenne du mois d'août et constitue l'une des plus fortes précipitations jamais enregistrées dans la région.

Les fortes pluies ont privé plus de 20 000 foyers d'électricité. Des glissements de terrain se sont produits dans certaines zones, tandis que le trafic ferroviaire et routier a été temporairement limité.

Les autorités locales ont émis une alerte d'urgence de niveau cinq, le niveau de danger maximal. Il a été recommandé aux habitants de plus de 100 000 foyers d'évacuer vers des zones sûres.

Parmi les victimes figure une femme restée coincée dans une voiture sur une route inondée. Deux autres personnes sont décédées après être tombées dans la rue.

La catastrophe naturelle a également affecté les activités de l'aéroport international de Narita, à Tokyo. Des milliers de passagers sont restés bloqués à l'aéroport, tandis qu'environ 1 800 personnes ont passé la nuit dans le bâtiment du gouvernement de la préfecture de Chiba.

L'administration de l'aéroport a indiqué que les vols devraient être assurés comme prévu vendredi. Elle a toutefois averti que certains vols pourraient être retardés en raison des conditions météorologiques.