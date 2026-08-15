Une vidéo d’un musulman priant devant une maison devient virale

Aux États-Unis, une vidéo montrant un chauffeur musulman priant au bord de la route a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. La propriétaire chrétienne de la maison a publié ces images en ligne, appelant au respect et à la tolérance entre les personnes de différentes religions.

Selon les informations disponibles, pendant le mois de Ramadan, un chauffeur cherchait un endroit sûr pour prier et s’est arrêté devant la maison d’une femme. Il y a accompli sa prière sans gêner la circulation. La propriétaire n’a pas réagi négativement ; au contraire, elle a filmé la scène et l’a partagée sur les réseaux sociaux.

La femme a expliqué qu’en partageant la vidéo avec le public, elle voulait montrer qu’il est important de se traiter avec respect, malgré les différences de croyances religieuses.

La diffusion de la vidéo intervient alors que les relations avec les musulmans aux États-Unis font de nouveau débat. La congressiste Nancy Mace a notamment été critiquée ces dernières semaines pour ses déclarations virulentes à l’égard des musulmans et de l’islam. Certains de ses messages sur les réseaux sociaux ont été qualifiés d’islamophobes par les médias et le public.

Sur CNN, le journaliste Omar Jimenez a critiqué les déclarations de Mace concernant les musulmans, soulignant que la Constitution américaine protège la liberté de religion. Mace a toutefois continué à défendre ses positions.

Dans ce contexte, la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux est largement perçue comme un rappel de l’importance du respect mutuel et de la tolérance entre les personnes de confessions différentes.