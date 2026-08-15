À Madrid, les « lois de Mourinho » : comment transforme-t-il le Real ?

Un vent de grands changements souffle au siège du « club royal ». Le technicien portugais, de retour à la tête du Real Madrid, José Mourinho impose déjà fermement ses deux principales exigences au club : le monopole sur la politique des transferts et le respect absolu de la hiérarchie interne du club.

Selon le prestigieux journal espagnol AS le Portugais, surnommé « The Special One », écoute les différents avis, mais prend personnellement la décision finale sur toutes les questions importantes.

Politique des transferts : des profils précis plutôt que des noms

Avant même de signer son contrat avec l’équipe, Mourinho avait posé à la direction comme condition de superviser directement les transferts. Fin mai, il a présenté aux dirigeants un rapport spécial détaillant le profil technique des joueurs nécessaires à l’équipe. Il ne contenait pas de simples noms, mais les caractéristiques physiques et tactiques précises requises pour chaque ligne.

L’influence de l’entraîneur sur les décisions de transfert produit déjà ses effets :

Le dossier Rodri : Bien que le transfert de Rodri n’ait pas abouti, l’entraîneur a pleinement soutenu la position du club ;

Le destin des cadres : Vinícius Júniorreste au sein de l’équipe, tandis que le talentueux Tiago Pitarcha été conservé dans l’effectif grâce à l’influence décisive de Mourinho.

« Qu’en dira Mourinho ? » : un nouvel ordre à l’académie

Le technicien portugais a également pris en main l’ensemble du processus de travail avec les jeunes de l’académie, la « Castilla ». Parmi les jeunes du club, la question que l’on entend le plus souvent est désormais : « Qu’en dira Mourinho ? » Elle est devenue omniprésente.

L’entraîneur sélectionne lui-même les jeunes talents appelés à participer aux entraînements de l’équipe première, en étudiant personnellement et en profondeur les capacités de chaque joueur plutôt qu’en se basant sur une liste générale.

Discipline de fer : deux entraînements par jour et contrôle de Pintus

La main ferme de l’entraîneur se fait également sentir dans le travail quotidien :

Des charges lourdes : Deux séances d’entraînement par jour sont devenues la norme. Le célèbre préparateur physique Antonio Pintus et le proche adjoint de Mourinho, Antonio Dias contrôlent strictement la charge de travail des joueurs ;

La routine quotidienne : Des règles strictes ont été instaurées concernant le régime alimentaire, la récupération après les blessures, l’arrivée aux entraînements à la seconde près et les repas collectifs.

Même si le staff technique gère les tâches quotidiennes, chaque détail au Real Madrid est réalisé sous le contrôle total de José Mourinho. À Madrid, la rigueur et la discipline de fer règnent pour conquérir de nouvelles victoires.

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