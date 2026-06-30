Wayne Rooney appelle Harry Kane à revenir à Manchester United

·49·Sport
Wayne Rooney appelle Harry Kane à revenir à Manchester United

La légende de Manchester United, Wayne Rooney, a encouragé le capitaine de l'équipe d'Angleterre, Harry Kane, à poursuivre sa carrière dans son pays natal plutôt qu'en Espagne. Selon Rooney, l'attaquant expérimenté devrait refuser l'offre du FC Barcelone pour rejoindre Old Trafford et aider le club à retrouver sa gloire passée. C'est ce qu'indique une information de Goal.com.

Récemment, les rumeurs se sont multipliées dans la presse suggérant que Harry Kane pourrait quitter le Bayern Munich pour rejoindre le géant de La Liga, le FC Barcelone. Cependant, Rooney souligne qu'un retour en Premier League serait plus important pour Kane, non seulement au niveau du club, mais aussi pour ses records personnels.

Le record d'Alan Shearer et un nouveau défi

Selon Goal.com, Rooney a évoqué la situation de Kane dans son podcast sur la BBC. Il a affirmé que Harry Kane a toujours la possibilité de battre le record du meilleur buteur de l'histoire de la Premier League, détenu par Alan Shearer. Actuellement, Kane compte 213 buts et n'a plus que 47 buts à marquer pour atteindre ce record.

"Si Harry Kane ne souhaite plus rester au Bayern, j'aimerais beaucoup le voir à Manchester United. Harry, si tu m'écoutes : tu as l'opportunité de battre le record d'Alan Shearer... Aide Manchester United à revenir au sommet !", a lancé Rooney à son ancien coéquipier.

Barcelone ou Manchester : un choix difficile

Selon Rooney, Kane pourrait aller au FC Barcelone et devenir champion d'Espagne, mais cela n'aurait pas autant de valeur que de remporter le championnat anglais. "Il a gagné en Bundesliga, supposons qu'il aille à Barcelone et gagne La Liga... mais au fond, il veut triompher en Premier League. Imaginez qu'il vienne à Manchester United et mène l'équipe vers un nouveau titre", a-t-il ajouté.

Pour rappel, Harry Kane, 32 ans, réalise des performances incroyables avec le Bayern Munich. Il a réussi à marquer 61 buts lors de la saison 2025-26. Bien que le club allemand tente de conserver sa star, une lutte intense est attendue lors du prochain mercato estival.

Le contrat actuel entre Kane et le Bayern court jusqu'en juin 2027, ce qui donne l'avantage au club allemand dans les négociations de transfert. Néanmoins, l'intérêt de clubs comme le FC Barcelone et Manchester United soulève de nouvelles questions sur l'avenir du joueur. Pour les fans de football, le retour d'une star du calibre de Kane en Angleterre augmenterait encore le prestige du championnat.

Harry KaneManchester UnitedWayne RooneyFC BarceloneTransfert
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Manchester United a pris une décision finale concernant Marcus RashfordManchester United a pris une décision finale concernant Marcus RashfordAujourd'hui, 17:17La star du FC Barcelone féminin Salma Paralluelo quitte le clubLa star du FC Barcelone féminin Salma Paralluelo quitte le clubAujourd'hui, 17:15Baena se confie sur ses jours sombres après son conflit avec ValverdeBaena se confie sur ses jours sombres après son conflit avec ValverdeAujourd'hui, 15:41Zlatan Ibrahimovic critique vertement Ronald Koeman : les Pays-Bas ont perdu leur identitéZlatan Ibrahimovic critique vertement Ronald Koeman : les Pays-Bas ont perdu leur identitéAujourd'hui, 15:39L'abandon du style traditionnel a coûté cher à KoemanL'abandon du style traditionnel a coûté cher à KoemanAujourd'hui, 15:23Eldor Shomurodov s'exprime avec émotion après la Coupe du MondeEldor Shomurodov s'exprime avec émotion après la Coupe du MondeAujourd'hui, 15:22
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev