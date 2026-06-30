Lionel Messi et Tom Holland ensemble dans une publicité pour le nouveau film Spider-Man

La légende vivante du football, huit fois Ballon d'Or, Lionel Messi, s'est affiché dans un rôle inattendu. L'attaquant de l'équipe nationale d'Argentine et de l'Inter Miami a participé à une vidéo promotionnelle spéciale pour le nouveau blockbuster de l'univers Marvel, « Spider-Man: Brand New Day ». Cette collaboration a provoqué un véritable buzz sur les réseaux sociaux. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Dans la courte vidéo présentée par Sony Pictures, Lionel Messi rencontre la star d'Hollywood Tom Holland dans les rues de New York. Selon Goal.com, le scénario montre Peter Parker, interprété par Holland, assis dans un café, lorsqu'il aperçoit soudainement la star du football et, stupéfait, trébuche sur ses propres pieds. Messi, de son côté, révèle qu'il recherchait « Spider-Man » à l'aide d'un appareil spécial.

Cette campagne publicitaire créative est saluée comme une collaboration unique entre le monde du football et celui du cinéma. À la fin de la vidéo, Peter Parker enfile son costume et emmène l'attaquant honoraire pour un voyage dans le ciel de la ville. De tels projets marketing d'envergure servent généralement à attirer l'attention des fans à l'approche des championnats du monde et des grandes premières.

Le point de rencontre entre le football et le cinéma

Bien que Lionel Messi participe actuellement aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe d'Argentine, il trouve le temps de collaborer avec des marques mondiales. Tom Holland, quant à lui, est occupé à promouvoir son quatrième film solo dans l'univers Marvel. Fait intéressant, l'acteur britannique n'est pas indifférent au football et, lors d'une récente visite à Madrid, a qualifié la star du FC Barcelona, Lamine Yamal, de « vrai Spider-Man » pour son agilité.

Holland a également salué la célébration de but style « araignée » de l'attaquant de l'Atlético Madrid, Julian Alvarez. L'acteur se prépare actuellement non seulement pour des projets Marvel, mais aussi pour un nouveau projet intitulé « The Odyssey » du réalisateur Christopher Nolan, ce qui témoigne de son emploi du temps très chargé.

La participation de Lionel Messi à cette vidéo prouve une fois de plus qu'il est devenu non seulement un athlète, mais une icône de la culture mondiale. Ce crossover est naturellement intéressant pour les fans de football ouzbeks, car Messi et les héros Marvel disposent d'un large public dans le pays. À l'approche de la première du film, Sony Pictures continue d'intriguer les fans avec la question : « Qui est le suivant ? »