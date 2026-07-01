L'attaquant de l'équipe de France Kylian Mbappe a ouvert une nouvelle page de l'histoire de la Coupe du Monde. En marquant un doublé lors du match de huitièmes de finale contre la Suède, la star du Real Madrid a réussi à dépasser le bilan du légendaire attaquant brésilien Ronaldo. Cette victoire propulse les Français en quarts de finale de la compétition. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

À la 45e minute, suite à une combinaison avec Ousmane Dembele, Mbappe a éliminé le défenseur adverse Viktor Gyokeres pour tromper le gardien Jacob Widell Zetterstrom. Ce but était le neuvième de Mbappe lors des phases à élimination directe des Coupes du Monde. Ainsi, il devient le détenteur absolu du record, dépassant les Brésiliens Leonidas et Ronaldo.

Résultats historiques et course au Soulier d'Or

Mbappe a continué de faire preuve de son talent en seconde période. Après que Bradley Barcola a accentué le score, Kylian a conclu une passe de Michael Olise à la 74e minute en visant le poteau opposé. Il s'agit de son sixième but lors de ce tournoi 2026, le mettant à égalité avec Lionel Messi dans la course au "Soulier d'Or".

Selon Goal.com, le nombre total de buts de Mbappe en Coupe du Monde s'élève désormais à 18. Il n'est plus qu'à un seul but du record de Lionel Messi (19 buts), meilleur buteur de tous les temps. Pour l'attaquant de 25 ans, c'est une performance phénoménale.

"Je sais qui je suis et comment je dois jouer, mais ce n'est pas seulement mon exploit. Toute l'équipe comprend ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, un nouveau tournoi commence pour nous. Nous avons bien joué, bien que nous ayons été un peu prudents au début", a souligné Mbappe lors de l'interview d'après-match.

Une victoire dédiée à Didier Deschamps

Après ses buts, Mbappe a couru vers le banc de touche pour embrasser l'entraîneur Didier Deschamps. Ces moments étaient émotionnellement très forts pour l'équipe, car Deschamps avait manqué le dernier match de phase de groupes suite au décès de sa mère. Ce geste du capitaine a exprimé l'unité du groupe et un respect infini pour le coach.

"Il sait qu'il ne sera jamais seul avec nous, nous le soutiendrons toujours", a déclaré Mbappe à propos de son entraîneur. Deschamps a, pour sa part, exprimé sa gratitude envers ses joueurs et sa volonté de continuer à accomplir cette grande mission avec l'équipe.

L'équipe de France reste l'un des grands favoris pour la suite. La forme sportive de Mbappe et l'esprit d'équipe élevé renforcent les chances des "Bleus" de défendre leur titre de champion. Les passionnés de football ouzbeks suivent également avec un grand intérêt ce tournoi majeur et les records de Mbappe.