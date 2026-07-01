CDM 2026 : pronostics précis pour les trois matchs de barrage d'aujourd'hui

Trois autres rencontres cruciales auront lieu lors des 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026. L'Angleterre affrontera la RD Congo, la Belgique fera face au Sénégal, et les États-Unis, co-organisateurs du tournoi, lutteront contre la Bosnie-Herzégovine pour une place au tour suivant.

Sur le papier, il y a un favori dans chacune des trois paires. Cependant, dans les matchs à élimination directe, une seule erreur peut mettre fin à tout un Mondial — l'Allemagne et les Pays-Bas l'ont déjà rappelé brutalement.

Angleterre — RD Congo : ce ne sera pas facile pour le favori

L'Angleterre est considérée comme le grand favori de ce match. Le modèle Opta estime la probabilité de victoire des Anglais dans le temps réglementaire à 73,9 %. Cependant, la défense organisée de la RD Congo pourrait poser de sérieux problèmes à l'équipe de Thomas Tuchel.

Les hommes de Sébastien Desabre utilisent principalement un schéma 5-3-2 dans le tournoi, essayant de maintenir les adversaires loin de leur surface de réparation. Les Congolais n'ont concédé que deux buts au total lors de leurs matchs contre le Portugal, la Colombie et le Danemark.

Côté anglais, Reece James et Jarell Quansah seront absents pour blessure. Declan Rice fait son retour et Bukayo Saka est prêt à participer à la rencontre.

On s'attend à ce que la RD Congo défende d'abord bas pour lancer des contre-attaques via Yoane Wissa et des ailiers rapides. Si l'Angleterre ne marque pas tôt, le match pourrait rester fermé pendant longtemps.

Pronostic : Angleterre — RD Congo 2:0

Vainqueur probable : Angleterre

Indice de confiance : 75 %

Pari supplémentaire : moins de 3,5 buts dans le match.

Belgique — Sénégal : le duel le plus équilibré de la journée

La Belgique est favorite dans ce match, mais l'écart entre les équipes n'est pas aussi grand que pour la première paire. Certaines cotes de bookmakers placent la probabilité de victoire des Belges dans le temps réglementaire autour de 45–46 %.

La Belgique a terminé la phase de groupes avec une large victoire 5-1 contre la Nouvelle-Zélande. Rudi Garcia dispose d'un effectif presque complet, avec le retour de Jeremy Doku et Zeno Debast.

Le Sénégal a perdu contre la France et la Norvège dans le groupe, mais s'est qualifié pour les barrages en écrasant l'Irak 5-0 lors du match décisif. L'équipe africaine évoluera sans son gardien titulaire Edouard Mendy.

Les contre-attaques rapides et la supériorité physique du Sénégal pourraient poser problème aux leaders plus âgés de la Belgique. Néanmoins, le talent individuel de joueurs comme Kevin De Bruyne, Jeremy Doku et Leandro Trossard sera probablement le facteur décisif.

Pronostic : Belgique — Sénégal 2:1

Vainqueur probable : Belgique

Indice de confiance : 58 %

Pari supplémentaire : les deux équipes marquent.

USA — Bosnie : grande opportunité pour les hôtes

L'équipe nationale des États-Unis est considérée comme le grand favori face à la Bosnie-Herzégovine. Les cotes des bookmakers estiment la probabilité de victoire des hôtes dans le temps réglementaire à environ 73 %.

Les Américains ont terminé premiers de leur groupe et s'appuieront sur le soutien de leur public. Les armes principales de l'équipe sont la créativité de Christian Pulisic et l'activité offensive de Sergino Dest et Antony Robinson sur les ailes.

La Bosnie défend généralement dans un schéma compact en 4-4-2, mettant l'accent sur les contre-attaques et les duels aériens. Edin Dzeko et Ermedin Demirovic peuvent être dangereux dans la surface adverse, mais l'équipe a manqué de régularité offensive durant le tournoi.

On s'attend à ce que les USA contrôlent davantage le ballon. Si la Bosnie résiste à la pression initiale, le match deviendra tendu, mais la vitesse et la profondeur de banc des hôtes devraient faire la différence.

Pronostic : USA — Bosnie-Herzégovine 2:1

Vainqueur probable : USA

Indice de confiance : 72 %

Pari supplémentaire : les USA marquent le premier but.

Pronostic global de la journée

Les choix les plus sûrs sont la qualification de l'Angleterre et des USA. Le match Belgique — Sénégal est le duel le plus complexe de la journée, où un résultat surprise est possible.

Résultats attendus :

Angleterre — RD Congo — 2:0

Belgique — Sénégal — 2:1

USA — Bosnie-Herzégovine — 2:1

Selon les pronostics, l'Angleterre, la Belgique et les USA accèderont aux 1/8 de finale. Mais le football écrit son propre scénario — et parfois, l'auteur est un sacré troll.