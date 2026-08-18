Milan et la Juventus envisagent un échange de joueurs excédentaires

À moins d’une semaine du début de la nouvelle saison de Serie A italienne, Milan et la Juventus pourraient conclure un accord de transfert inattendu afin de se séparer de joueurs qui ne figurent pas dans leurs plans. Selon Sky Sport, les dirigeants des deux équipes travaillent sur la possibilité d’échanger des joueurs excédentaires de leurs effectifs. Les derniers jours de ce mercato offrent aux deux grands clubs l’occasion de rééquilibrer leurs effectifs. Goal.com rapporte .

Il semblerait que les entraîneurs des deux équipes aient établi la liste des joueurs qu’ils n’utiliseront pas dans leurs plans. À Milan, Youssouf Fofana fait notamment partie des joueurs susceptibles de quitter le club, tandis qu’à la Juventus, Nico González est considéré comme l’un des joueurs qui n’ont pas réussi à gagner la confiance de l’entraîneur. Alors que la fermeture du mercato approche, ces deux joueurs suscitent l’intérêt des clubs rivaux.

Changements au milieu de terrain et en défense

L’entraîneur de la Juventus exige la présence de deux joueurs compétitifs et de niveau équivalent à chaque poste. Le club turinois cherchait un milieu défensif capable de sécuriser efficacement sa défense. Alors que Franck Kessié était considéré comme la principale cible, les représentants de Youssouf Fofana ont contacté les dirigeants turinois pour leur proposer le transfert du joueur français. Par ailleurs, Gatti et Rugani étant annoncés sur le départ, la Juventus recherche un défenseur central droit et Fikayo Tomori figure de nouveau parmi les options étudiées par le club.

Milan souhaite pour sa part renouveler en profondeur son secteur des milieux offensifs. Pour l’instant, seul le maintien de Christian Pulisic semble assuré, tandis que l’avenir des autres joueurs reste incertain. Les Milanais ont donc besoin d’au moins un joueur supplémentaire, notamment d’un élément évoluant du pied gauche. C’est précisément ce facteur qui a placé Nico González dans le viseur de Milan.

Nico González et son avenir

Après son prêt à l’Atlético de Madrid, Nico González, qui ne souhaitait pas retourner au club turinois, veut de son côté rejoindre à nouveau l’équipe de Diego Simeone. Il a déjà fait savoir qu’il ne souhaitait pas rester à la Juventus. Malgré cela, ses représentants ont proposé le joueur à Milan, et les Rossoneri n’ont pas totalement écarté cette possibilité.

Les négociations entre les clubs entrent actuellement dans leur phase finale. Si les parties parviennent à un accord, cet échange impliquant Youssouf Fofana et Nico González pourrait devenir l’une des opérations les plus retentissantes du mercato actuel.