Choc attendu entre l'Espagne et le Portugal à la Coupe du Monde 2026
Une autre affiche intrigante s'est dessinée pour la phase à élimination directe de la Coupe du Monde 2026.
Le Portugal a battu la Croatie 2-1 avec détermination et affrontera l'Espagne en huitièmes de finale. Ainsi, six des huites de finale sont désormais connus.
Le Portugal franchit l'obstacle croate
L'équipe nationale du Portugal a disputé un match difficile contre la Croatie en 16es de finale.
Les Portugais l'ont emporté 2-1, se qualifiant ainsi pour le tour suivant de la compétition.
L'équipe attend désormais l'un des matchs les plus attendus du tournoi face à l'Espagne.
Les affiches connues des huitièmes de finale
À ce jour, les six affiches suivantes des huitièmes de finale ont été déterminées :
Canada — Maroc ;
Paraguay — France ;
Brésil — Norvège ;
Mexique — Angleterre ;
Portugal — Espagne ;
États-Unis — Belgique.
Comment seront déterminées les autres affiches ?
Les deux dernières affiches des huitièmes de finale seront définies selon les résultats des matchs suivants :
Suisse — Algérie ;
Colombie — Ghana ;
Australie — Égypte ;
Argentine — Cap-Vert.
La Coupe du Monde entre dans sa phase décisive. En particulier, le derby ibérique entre le Portugal et l'Espagne promet d'être l'une des plus grandes affiches des huitièmes de finale.
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