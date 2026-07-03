Choc attendu entre l'Espagne et le Portugal à la Coupe du Monde 2026

Une autre affiche intrigante s'est dessinée pour la phase à élimination directe de la Coupe du Monde 2026.

Le Portugal a battu la Croatie 2-1 avec détermination et affrontera l'Espagne en huitièmes de finale. Ainsi, six des huites de finale sont désormais connus.

Le Portugal franchit l'obstacle croate

L'équipe nationale du Portugal a disputé un match difficile contre la Croatie en 16es de finale.

Les Portugais l'ont emporté 2-1, se qualifiant ainsi pour le tour suivant de la compétition.

L'équipe attend désormais l'un des matchs les plus attendus du tournoi face à l'Espagne.

Les affiches connues des huitièmes de finale

À ce jour, les six affiches suivantes des huitièmes de finale ont été déterminées :

Canada — Maroc ;

Paraguay — France ;

Brésil — Norvège ;

Mexique — Angleterre ;

Portugal — Espagne ;

États-Unis — Belgique.

Comment seront déterminées les autres affiches ?

Les deux dernières affiches des huitièmes de finale seront définies selon les résultats des matchs suivants :

Suisse — Algérie ;

Colombie — Ghana ;

Australie — Égypte ;

Argentine — Cap-Vert.

La Coupe du Monde entre dans sa phase décisive. En particulier, le derby ibérique entre le Portugal et l'Espagne promet d'être l'une des plus grandes affiches des huitièmes de finale.