Nouvelles frappes sur les territoires ukrainiens : des victimes signalées

La Russie a lancé de nouvelles frappes sur plusieurs régions d'Ukraine durant la journée et la soirée du 2 juillet.

Selon les autorités ukrainiennes, au moins six personnes ont été tuées et 31 blessées. Parmi les cibles figurent des zones résidentielles, des établissements de santé et d'enseignement.

Sept régions touchées

Selon les autorités locales, les attaques ont touché les régions suivantes :

Kherson ;

Zaporijjia ;

Dnipropetrovsk ;

Mykolaïv ;

Soumy ;

Kharkiv ;

la région de Donetsk.

Les autorités ukrainiennes considèrent ces frappes comme la suite d'une attaque nocturne massive menée contre Kiev.

Trois morts à Kherson

Au centre de la ville de Kherson, un homme de 41 ans a été tué lors d'une frappe visant une voiture civile.

Une autre attaque a visé un établissement médical. Un médecin de 63 ans est décédé et une infirmière a été blessée.

Il a également été rapporté qu'un habitant, qui brûlait des herbes dans un champ en soirée, a été tué après avoir heurté un engin explosif.

La direction régionale a indiqué que les attaques de drones sur Kherson se sont répétées plusieurs fois au cours de la journée.

Des enfants blessés à Zaporijjia

À Zaporijjia, les frappes ont touché un immeuble résidentiel, un entrepôt, un centre de tri postal et un complexe sportif.

Sept personnes ont été blessées, dont des enfants âgés de 6, 7, 12 et 16 ans.

Près de 40 frappes à Dnipropetrovsk

Dans la région de Dnipropetrovsk, deux personnes, dont une fillette de sept ans, ont été tuées.

Neuf autres personnes ont été blessées, dont une fille de 11 ans et un adolescent de 14 ans.

Selon les autorités locales, près de 40 frappes ont été menées dans la région via des drones, de l'artillerie, des bombes aériennes et des missiles.

En conséquence, des immeubles d'appartements, des maisons privées, un gymnase et des voitures ont été endommagés.

Une station-service détruite à Mykolaïv

Dans la région de Mykolaïv, une frappe de drone a touché les environs d'une station-service.

L'attaque a fait une victime et sept blessés. Le bâtiment de la station-service a été détruit, et des maisons privées ainsi que des véhicules ont été endommagés.

Un immeuble résidentiel endommagé à Kharkiv

L'une des frappes dans la ville de Kharkiv a touché un immeuble résidentiel à plusieurs étages.

L'attaque a fait trois blessés. Une station-service et plusieurs voitures ont également été endommagées.

Bombes aériennes larguées sur Soumy

Selon les autorités ukrainiennes, trois bombes aériennes guidées ont été larguées sur la ville de Soumy.

À la suite de l'incident, 11 personnes, dont trois enfants, ont sollicité des soins médicaux. Un bâtiment scolaire a été gravement endommagé, mais les élèves n'étaient pas présents lors de l'attaque.

De plus, un chauffeur et un employé postal ont été blessés après qu'un drone a frappé un véhicule postal.

Une voiture ciblée à Kramatorsk

Dans la ville de Kramatorsk, région de Donetsk, un drone a frappé une voiture légère.

Il a été rapporté qu'une personne a été blessée.

La suite de l'attaque nocturne sur Kiev

Les autorités ukrainiennes considèrent les attaques du 2 juillet comme la suite d'une offensive massive menée durant la nuit précédente sur la capitale, Kiev.

Elles soulignent que l'attaque nocturne sur Kiev a été l'une des plus meurtrières enregistrées dans la capitale depuis le début de la guerre.