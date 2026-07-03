Deux Ouzbeks arrêtés à Phuket avec 26 kg de cannabis

·6·Monde
Deux Ouzbeks arrêtés à Phuket avec 26 kg de cannabis

Deux citoyens ouzbeks ont été arrêtés à l'aéroport international de Phuket, en Thaïlande. Plus de 26 kilogrammes de produits à base de cannabis ont été trouvés dans leurs bagages.

Les autorités soupçonnent les deux citoyens, âgés de 26 ans, d'avoir tenté d'exporter ces produits hors du pays sans déclaration douanière.

Bagages suspects détectés à l'aéroport

Selon le service des douanes thaïlandaises, l'incident s'est produit le 1er juillet lors d'un contrôle des bagages à l'aéroport international de Phuket.

Des fleurs de cannabis séchées sous vide, de la résine de cannabis et des produits transformés ont été trouvés dans les valises des deux citoyens ouzbeks.

Qu'a-t-on trouvé dans les bagages du premier citoyen ?

Parmi les quatre bagages appartenant au premier suspect, deux ont éveillé les soupçons des agents des douanes.

L'inspection a révélé :

  • 30 paquets de cannabis séché d'un poids total de 9,8 kilogrammes ;

  • 14 unités de produits de cannabis transformés pesant 1,03 kilogramme

ont été identifiés.

La deuxième valise contenait également une quantité importante de produits

Quant aux bagages du second citoyen ouzbek :

  • 9,8 kilogrammes de cannabis séché ;

  • 4,1 kilogrammes de résine de cannabis ;

  • 2 kilogrammes de divers produits de cannabis transformés

ont été trouvés.

Ainsi, le poids total des produits saisis a dépassé 26 kilogrammes.

Quelle peine risquent-ils ?

Les forces de l'ordre ont annoncé que des accusations ont été portées contre les deux individus sur la base de la loi douanière thaïlandaise de 2017.

Ils sont soupçonnés d'avoir tenté d'exporter des marchandises en violation des règles douanières, ainsi que d'avoir enfreint la législation relative au trafic de stupéfiants et de plantes contrôlées.

Selon la loi thaïlandaise, une telle infraction peut entraîner une amende allant jusqu'à 30 000 bahts par kilogramme de cannabis ou une peine d'emprisonnement selon la décision du tribunal.

L'enquête se poursuit

Les citoyens arrêtés et les preuves matérielles saisies ont été remis au poste de police de Sakhu pour la suite de l'enquête.

Le service des douanes thaïlandaises a rappelé que l'exportation illégale de produits à base de cannabis constitue un crime.

Selon les publications locales, ce genre d'incidents impliquant des touristes étrangers a augmenté récemment. C'est pourquoi l'administration de Phuket a déclaré vouloir renforcer davantage le contrôle sur le commerce des produits à base de cannabis.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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