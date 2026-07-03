Vitesse de l'internet mobile limitée dans la région de Mourmansk en Russie

·3·Technologie
Vitesse de l'internet mobile limitée dans la région de Mourmansk en Russie

Des limitations temporaires de la vitesse de l'internet mobile ont été mises en place dans la région de Mourmansk, en Russie, afin de renforcer les mesures de sécurité. L'état-major régional a fait une déclaration officielle à ce sujet. Cette mesure vise à prévenir diverses situations dangereuses susceptibles de survenir dans la région. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon les informations officielles, les restrictions ne s'appliquent pas à toutes les parties de la ville, mais uniquement à certains districts. Les autorités ont lié cette décision directement aux questions de sécurité, sans toutefois préciser la nature exacte du danger. La population locale se plaint d'une baisse drastique de la vitesse de connexion.

Mesures de sécurité et causes

Selon les médias russes, notamment la publication ixbt.com, de telles mesures sont généralement appliquées en cas de risque d'attaques de drones ou pour assurer la protection d'objets stratégiques importants. En raison de l'importance stratégique de la région de Mourmansk, une attention particulière est accordée à la sécurité de l'information et au contrôle des canaux de communication.

Les représentants de l'état-major ont souligné que ces restrictions sont de nature temporaire et que la qualité des communications reviendra à la normale dès que la situation se sera stabilisée. Pour l'instant, aucun délai précis quant à la durée des restrictions n'a été annoncé.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle situation est observée à Mourmansk. Auparavant, des interruptions ou des baisses de vitesse des réseaux 4G et LTE ont été enregistrées dans plusieurs régions frontalières et septentrionales de la Russie en raison du risque lié aux drones.

D'un point de vue technique, la limitation de la vitesse de l'internet mobile est effectuée par les opérateurs de télécommunications à l'aide d'équipements spéciaux. Cela ralentit l'échange de données et rend difficile l'utilisation de certains services en ligne. Il est conseillé aux utilisateurs de s'attendre à des problèmes lors du téléchargement de données importantes.

Actuellement, l'administration de la région de Mourmansk appelle la population au calme et demande de se fier uniquement aux informations provenant de sources officielles. Il est indiqué que la situation est sous le contrôle des forces de l'ordre et des services spéciaux.

RussieMourmanskInternet MobileSécuritéTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Scandale Pegasus : un politicien enquêtant sur le logiciel espion est lui-même victime d'une cyberattaqueScandale Pegasus : un politicien enquêtant sur le logiciel espion est lui-même victime d'une cyberattaqueAujourd'hui, 10:30Le mystérieux système d'exploitation Project Aion de Microsoft révélé en vidéoLe mystérieux système d'exploitation Project Aion de Microsoft révélé en vidéoAujourd'hui, 08:27Lancement du concours Startup Battlefield pour les startups d'Australie et de Nouvelle-ZélandeLancement du concours Startup Battlefield pour les startups d'Australie et de Nouvelle-ZélandeAujourd'hui, 05:20Xiaomi lance sa nouvelle Power Bank de 20 000 mAh sur le marché mondialXiaomi lance sa nouvelle Power Bank de 20 000 mAh sur le marché mondialAujourd'hui, 04:56Mark Zuckerberg admet que les agents d'AI progressent plus lentement que prévuMark Zuckerberg admet que les agents d'AI progressent plus lentement que prévuAujourd'hui, 04:51Les États-Unis confient le renseignement spatial au secteur privé : mission Victus HazeLes États-Unis confient le renseignement spatial au secteur privé : mission Victus HazeAujourd'hui, 04:22
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo