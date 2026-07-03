Vitesse de l'internet mobile limitée dans la région de Mourmansk en Russie

Des limitations temporaires de la vitesse de l'internet mobile ont été mises en place dans la région de Mourmansk, en Russie, afin de renforcer les mesures de sécurité. L'état-major régional a fait une déclaration officielle à ce sujet. Cette mesure vise à prévenir diverses situations dangereuses susceptibles de survenir dans la région. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon les informations officielles, les restrictions ne s'appliquent pas à toutes les parties de la ville, mais uniquement à certains districts. Les autorités ont lié cette décision directement aux questions de sécurité, sans toutefois préciser la nature exacte du danger. La population locale se plaint d'une baisse drastique de la vitesse de connexion.

Mesures de sécurité et causes

Selon les médias russes, notamment la publication ixbt.com, de telles mesures sont généralement appliquées en cas de risque d'attaques de drones ou pour assurer la protection d'objets stratégiques importants. En raison de l'importance stratégique de la région de Mourmansk, une attention particulière est accordée à la sécurité de l'information et au contrôle des canaux de communication.

Les représentants de l'état-major ont souligné que ces restrictions sont de nature temporaire et que la qualité des communications reviendra à la normale dès que la situation se sera stabilisée. Pour l'instant, aucun délai précis quant à la durée des restrictions n'a été annoncé.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle situation est observée à Mourmansk. Auparavant, des interruptions ou des baisses de vitesse des réseaux 4G et LTE ont été enregistrées dans plusieurs régions frontalières et septentrionales de la Russie en raison du risque lié aux drones.

D'un point de vue technique, la limitation de la vitesse de l'internet mobile est effectuée par les opérateurs de télécommunications à l'aide d'équipements spéciaux. Cela ralentit l'échange de données et rend difficile l'utilisation de certains services en ligne. Il est conseillé aux utilisateurs de s'attendre à des problèmes lors du téléchargement de données importantes.

Actuellement, l'administration de la région de Mourmansk appelle la population au calme et demande de se fier uniquement aux informations provenant de sources officielles. Il est indiqué que la situation est sous le contrôle des forces de l'ordre et des services spéciaux.