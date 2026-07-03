Nagelsmann quitte l'équipe nationale d'Allemagne

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Nagelsmann quitte l'équipe nationale d'Allemagne

Un changement majeur est attendu au sein de l'équipe nationale d'Allemagne. L'entraîneur Julian Nagelsmann va quitter son poste.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, la Fédération allemande de football a décidé de mettre fin à sa collaboration avec le spécialiste de 38 ans.

Une réunion de trois heures s'est tenue à Francfort

Selon les sources, une réunion importante a eu lieu le 2 juillet au siège de la Fédération allemande de football à Francfort.

Lors de cette discussion qui a duré trois heures, il a été proposé à Nagelsmann de mettre fin à ses fonctions avec l'équipe nationale.

Une indemnité de 7 millions d'euros pourrait être versée

Il avait été précédemment rapporté que si le contrat de Julian Nagelsmann était résilié prématurément, il pourrait recevoir une indemnité de 7 millions d'euros.

Pour l'instant, aucune déclaration officielle n'a été faite concernant le départ de l'entraîneur et le montant de l'indemnité.

Le résultat de la Coupe du Monde a été décisif

Julian Nagelsmann dirigeait l'équipe nationale d'Allemagne depuis septembre 2023.

Cependant, lors de la Coupe du Monde 2026, les Allemands n'ont pas obtenu les résultats escomptés. L'Allemagne a quitté la compétition prématurément après avoir échoué face au Paraguay en 1/16 de finale.

Après cet échec au Mondial, l'avenir de l'entraîneur a fait l'objet de discussions sérieuses.

Une nouvelle ère commence-t-elle en Allemagne ?

Si le départ de Nagelsmann est officiellement confirmé, la Fédération allemande de football commencera rapidement à chercher un nouvel entraîneur principal.

La question principale est désormais de savoir quel spécialiste mènera les quatre fois champions du monde vers une nouvelle étape.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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