13 participants connus pour les 8es de finale de la Coupe du Monde 2026

Les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent.

L'équipe nationale de Suisse s'est qualifiée pour les huitièmes de finale après avoir battu l'Algérie. Ainsi, le nombre de participants à la phase suivante du tournoi s'élève à 13.

La Suisse poursuit son aventure

En remportant son match contre l'Algérie, la Suisse a rejoint le cercle des 16 meilleures équipes de la Coupe du Monde 2026.

Les Européens se battent désormais pour une place en quarts de finale.

Équipes qualifiées pour les 8es de finale

Les équipes nationales ayant décroché leur billet pour les huitièmes de finale jusqu'à présent :

Paraguay ;

France ;

Canada ;

Maroc ;

Portugal ;

Espagne ;

USA ;

Belgique ;

Mexique ;

Brésil ;

Norvège ;

Angleterre ;

Suisse.

Encore trois places à prendre

Les trois derniers participants des 8es de finale seront déterminés lors des matchs suivants :

Argentine — Cap-Vert ;

Australie — Égypte ;

Colombie — Ghana.

Après ces rencontres, l'ensemble des participants et les affiches des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 seront connus.

Le tournoi entre dans sa phase décisive et des confrontations encore plus intenses attendent les supporters.