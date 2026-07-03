Martines révèle le secret de la victoire contre la Croatie

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Roberto Martines, a analysé la performance de son équipe après la victoire contre la Croatie en 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026.

Le spécialiste a souligné que dans de tels matchs, le talent seul ne suffit pas — la discipline, l'esprit d'équipe et un fort caractère sont également déterminants.

« Il n'y a pas de match facile en Coupe du Monde »

Martines a insisté sur la nécessité de tirer profit de chaque occasion lors des phases éliminatoires du mondial.

« Il n'y a pas de matchs faciles lors des Coupes du Monde. Si vous avez une bonne occasion, vous devez marquer », a-t-il déclaré.

Satisfait de la première mi-temps

Selon le sélectionneur portugais, l'équipe a correctement analysé les mouvements de l'adversaire en première période et a créé de nombreuses situations dangereuses en attaque.

« La première mi-temps a été excellente à tous points de vue. Nous avons bien lu le jeu et avons créé beaucoup d'occasions dans les zones décisives de l'attaque », a déclaré Martines.

« Le danger est constant face à la Croatie »

Le technicien a noté qu'il est impossible de relâcher son attention, ne serait-ce qu'un instant, lors de rencontres contre des équipes expérimentées comme la Croatie.

« Il y a toujours un danger face à des équipes comme la Croatie. Dans ces matchs, les actions collectives sont cruciales ».

Le Portugal n'a pas flanché après avoir encaissé un but

Martines a particulièrement souligné que son équipe n'a pas perdu confiance même après avoir concédé un but.

Les joueurs sortis du banc ont également influencé le destin de la rencontre.

« Même après avoir encaissé un but, nous n'avons pas perdu confiance en nous. Nous avons également fait appel aux remplaçants, car ils étaient prêts », a déclaré l'entraîneur.

« Il faut du talent, de la discipline et du cœur »

Le coach portugais a souligné qu'il est difficile de réaliser un match absolument parfait en Coupe du Monde.

« Il n'y a pas de match idéal en Coupe du Monde. Ici, il faut jouer avec talent, discipline et cœur ».

Selon lui, c'est précisément cet état d'esprit qui aide le Portugal à remporter des matchs difficiles.

La victoire dédiée à la mémoire des disparus

Martines a affirmé que les joueurs ont pris plaisir à défendre les couleurs du Portugal.

Il a également souligné que l'équipe est entrée sur le terrain en mémoire du père de Ricardo Carvalho, ainsi que de Diogo Jota et de son frère André.

« Nous avons joué en mémoire du père de Ricardo Carvalho, ainsi que de Diogo Jota et de son frère André », a rapporté le site officiel de la FIFA citant Martines.

Dans la victoire du Portugal contre la Croatie, non seulement la technique, mais aussi une volonté forte et un esprit d'équipe ont joué un rôle majeur.