Après la lourde défaite (0:5) contre le Portugal, alors que les débats s'intensifiaient parmi les supporters et les experts, le premier vice-président de l'Association de football d'Ouzbékistan Ravshan Ermatov a partagé ses réflexions sur le sujet. Le dirigeant de l'UFA a tenté d'apaiser le climat négatif entourant l'équipe nationale, soulignant la nécessité d'accepter la situation de manière réaliste.

« Si notre but avait été accordé alors que le score était de 0:2... »

Ravshan Ermatov a désigné comme l'un des tournants du match le but non accordé par les arbitres. De plus, il a utilisé une métaphore scolaire intéressante pour expliquer l'état actuel de l'équipe nationale :

« Lorsque le score était de 0:2 , notre but aurait dû être accordé... C'était un peu injuste, mais nous l'acceptons. Quoi qu'il en soit, nous sommes actuellement dans une phase de développement. Un élève de CP peut-il rivaliser avec un élève de troisième ? Pour l'instant, nous sommes comme en CP. Nous devons comprendre cela correctement. Ce ne sont pas des excuses, mais un constat réaliste de la situation. »

Parallèlement, le dirigeant de l'UFA a exprimé une grande confiance en l'avenir, affirmant que si la bonne voie est suivie, l'équipe nationale du Portugal finira par craindre d'affronter l'Ouzbékistan.

Le monde entier est impressionné par le jeu de Behruz Karimov

Malgré la lourde défaite, Ravshan Ermatov a également souligné les aspects positifs de l'effectif. Il a mentionné avec fierté que les performances d'un jeune talent sont reconnues à l'échelle internationale :

Une découverte de 18 ans : Le monde entier est impressionné par le jeu de Behruz Karimov dans une compétition de ce haut niveau.

Le fruit des opportunités : Ermatov a souligné que grâce aux conditions créées dans le « Nouvel Ouzbékistan », de tels jeunes footballeurs ont désormais la possibilité d'accéder à la scène internationale.

La Coupe du Monde — une grande école pour nous

Le premier vice-président de l'UFA a particulièrement salué l'attention portée au football par le chef de l'État, expliquant que cette défaite n'est pas une tragédie, mais une leçon précieuse :

« Toutes les conditions sont créées par notre honorable Président. Nous avons juste besoin d'un peu de temps, car rien ne se fait tout seul. Cette première expérience nous montre sur quoi nous devons travailler et quelle voie nous devons suivre. Cette Coupe du Monde était très importante pour nous et elle sert de grande école sur le chemin de notre croissance. Unis avec notre honorable Président et notre peuple, nous atteindrons certainement de grands succès à l'avenir. »

En conclusion, on peut dire que la direction préfère continuer à travailler systématiquement pour l'avenir plutôt que de créer la panique après la défaite. Désormais, toute notre attention se porte sur le dernier match décisif du groupe !