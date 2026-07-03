Cristiano Ronaldo s'apprête à prendre sa retraite internationale : la « dernière danse » confirmée

La légende vivante du football, Cristiano Ronaldo, a décidé de mettre fin à sa longue et fructueuse carrière avec l'équipe nationale du Portugal. La Coupe du Monde actuelle sera le dernier tournoi international pour l'attaquant de 41 ans. C'est ce qu'a déclaré officiellement sa sœur, Katia Aveiro. Selon Goal.com, l'information a été rapportée.

D'après Katia Aveiro, l'attaquant d'Al-Nassr fera ses adieux à la sélection après ce mondial et ne prévoit pas de participer à l'Euro 2028. Dans une interview accordée à Sport TV, elle a affirmé détenir des informations fiables sur l'avenir de son frère, précisant que cette compétition serait la « dernière danse » pour Cristiano.

La fin d'un parcours légendaire

Ronaldo a évolué sous les couleurs du Portugal pendant plus de 20 ans, battant de nombreux records. Il est devenu le premier joueur de 41 ans à entrer en jeu lors d'une phase à élimination directe dans l'histoire de la Coupe du Monde. Lors d'un match dramatique contre la Croatie (2-1), il a également inscrit son premier but en phase finale sur penalty.

« D'après les informations que j'ai, vous pouvez lui dire au revoir. Pas aujourd'hui, mais ce tournoi sera sa dernière apparition avec l'équipe nationale. Je dis cela en m'appuyant sur des sources fiables », a ajouté Katia Aveiro en commentant la décision de son frère.

Critiques et soutien familial

Récemment, de nombreuses critiques ont surgi concernant l'âge de Ronaldo et son impact sur le jeu collectif. Cependant, sa famille souligne que les accomplissements du joueur surpassent tout aspect négatif. Selon Katia Aveiro, toute personne comprenant le football se doit de respecter Ronaldo.

« Les gens intelligents et ceux qui aiment vraiment le football apprécient Ronaldo. Depuis 20 ans, il repousse toutes les limites. Compte tenu des souffrances de notre mère et du chemin que nous avons parcouru, aucune critique ne peut ternir notre bonheur », déclare-t-elle.

Actuellement, l'équipe nationale du Portugal se prépare pour un quart de finale contre l'Espagne. Malgré la pression, Ronaldo reste serein et ambitionne de terminer son dernier tournoi international sur une victoire. Pour les fans de football, cette nouvelle marque la fin d'une ère, car le jeu de Ronaldo a initié toute une génération au football.