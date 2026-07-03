Jürgen Klopp prêt à diriger l'équipe nationale d'Allemagne

Jürgen Klopp, qui s'est fait un nom dans le monde du football grâce à son parcours au Borussia Dortmund et à Liverpool, pourrait revenir au coaching.

Selon l'insider Ben Jacobs, le technicien allemand serait prêt à prendre la tête de l'équipe nationale d'Allemagne.

Klopp pourrait remplacer Nagelsmann

Selon la source, Jürgen Klopp figure parmi les principaux candidats pour succéder à Julian Nagelsmann au poste de sélectionneur de l'Allemagne.

Klopp a mené le Borussia Dortmund et Liverpool vers les sommets au niveau des clubs. Il pourrait désormais diriger une équipe nationale pour la première fois de sa carrière.

Le résultat de la Coupe du Monde 2026 a coûté cher à Nagelsmann

Auparavant, il avait été rapporté que Julian Nagelsmann, 38 ans, avait quitté l'équipe d'Allemagne après une participation décevante à la Coupe du Monde 2026.

Lors du mondial disputé en Amérique du Nord, la « Mannschaft » a terminé sa course aux huitièmes de finale.

Le Paraguay a stoppé l'Allemagne

L'Allemagne a affronté l'équipe nationale du Paraguay lors du premier tour des play-offs.

Le temps réglementaire s'est terminé sur un score de 1-1. Lors de la séance de tirs au but, le Paraguay l'a emporté 4-3, éliminant ainsi l'Allemagne du tournoi.

Klopp fera-t-il son retour au haut niveau ?

La nouvelle selon laquelle Jürgen Klopp serait prêt à diriger l'équipe d'Allemagne a suscité un grand intérêt parmi les supporters.

La question principale est désormais de savoir si la Fédération allemande de football entamera cette nouvelle ère avec Klopp.