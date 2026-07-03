SpaceX achève la construction de l'immense usine Gigabay en Floride

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SpaceX achève la construction de l'immense usine Gigabay en Floride

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, continue de révolutionner l'industrie spatiale. Le complexe de production massif nommé Gigabay, qui s'élève sur le site du centre spatial Kennedy en Floride, a atteint sa hauteur maximale. Ce bâtiment est attendu pour ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de l'astronautique mondiale, non seulement par sa taille, mais aussi par son importance stratégique. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Des photos aériennes publiées par @_MaxQ_, représentant la publication NASASpaceflight, montrent clairement l'ampleur du nouveau complexe. L'usine Gigabay sera l'une des plus grandes structures au monde, conçue pour assembler près de mille vaisseaux Starship par an. Ce chiffre fait partie des vastes plans de SpaceX pour la colonisation de Mars et la démocratisation des systèmes de fusées réutilisables.

Le nouveau visage du littoral spatial

Sur les photos, on aperçoit le bâtiment historique Vehicle Assembly Building (VAB) aux côtés de l'usine Gigabay. La proximité de ces deux bâtiments a une signification symbolique : là où les missions Apollo du passé étaient préparées, les fusées les plus puissantes du futur seront désormais assemblées. Selon ixbt.com, la construction de la nouvelle tour de lancement destinée au Starship sur le pas de tir LC-39A est également entrée dans sa phase finale.

Le fait que le drapeau des États-Unis ait été installé au sommet de la tour de lancement indique que la majeure partie des travaux de construction est terminée. Parallèlement, les travaux d'extension des infrastructures se poursuivent activement dans la zone de Roberts Road. SpaceX vise ici à accroître ses capacités de production et à optimiser son système logistique.

Essais et plans futurs

SpaceX a déjà réalisé cinq vols d'essai réussis du système Starship (l'accélérateur Super Heavy et le vaisseau). Bien que le nombre exact de fusées à assembler en 2025 reste inconnu, ce processus s'accélérera brusquement avec la mise en service de Gigabay. Récemment, l'entreprise a également annoncé avoir réussi un test d'allumage statique des moteurs Raptor du vaisseau Ship 40 pendant 60 secondes.

Ces projets assurent à SpaceX non seulement une supériorité technologique, mais aussi économique. La production de fusées en série, à grande échelle, réduira considérablement le coût des vols spatiaux. Cela pourrait créer, à l'avenir, de nouvelles opportunités pour des pays en développement comme l'Ouzbékistan pour lancer des satellites et utiliser des réseaux internet mondiaux.

En conclusion, le « littoral spatial » de Floride change complètement de visage. L'usine Gigabay et les nouvelles aires de lancement constituent l'une des étapes matérielles les plus importantes vers la transformation de l'humanité en espèce multiplanétaire.

SpaceXStarshipElon MuskGigabayEspace
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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