La FIFA s'explique sur le but annulé lors du match Portugal-Croatie

La FIFA a publié un communiqué officiel concernant le but marqué puis annulé à la 90+13e minute du match entre le Portugal et la Croatie.

À la 13e minute du temps additionnel de la seconde période, la Croatie avait égalisé. Cependant, l'arbitre Espen Eskos a revu l'action via la VAR et a annulé le but car Mario Pašalić se trouvait en position de hors-jeu.

Selon la FIFA, la décision s'est appuyée sur les données de la Connected Ball Technology intégrée au ballon officiel « Trionda ». Les capteurs ont enregistré que le ballon avait touché la tête d'Igor Matanović, le numéro 20 croate, avant le but.

C'est précisément après ce contact que Mario Pašalić est tombé en position de hors-jeu. Par conséquent, la vérification VAR a justifié l'annulation du but.

Le communiqué de la FIFA précise que les capteurs IMU à l'intérieur du ballon « Trionda » peuvent détecter même les contacts les plus minimes. Ces données permettent aux arbitres de prendre des décisions plus rapides et plus précises lors de situations litigieuses.

Le match s'est terminé par une victoire 2-1 du Portugal.