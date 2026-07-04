Abbos Fayzullayev révèle le regret lié à son oncle (vidéo)

Dans une interview accordée à la chaîne YouTube Sports Uz, Abbos Fayzullayev, joueur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et du club turc "Istanbul Başakşehir", a partagé des souvenirs sincères sur l'une des personnes les plus proches de sa vie : son oncle.

Le footballeur a raconté que depuis son enfance, son oncle n'avait jamais regardé un seul de ses matchs depuis le stade, et qu'il y avait une raison bien précise à cela.

"Depuis mon enfance, mon oncle n'est jamais venu à un seul de mes matchs. Quand je lui demandais pourquoi, il disait : 'J'irai quand tu auras atteint un niveau digne d'être regardé'. Malheureusement, cela n'a pas pu arriver. Même aujourd'hui, chaque fois que j'entre sur le terrain, je regarde les tribunes, je cherche mon oncle. Qu'il vienne voir mon match est devenu un regret pour moi. Mon oncle avait une très grande place dans ma vie, je le considère comme mon deuxième père. Il m'a beaucoup aidé depuis mon enfance", a déclaré Abbos Fayzullayev.

Cette confession sincère du footballeur n'a pas laissé les fans indifférents. Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs ont souligné que ses paroles étaient touchantes, ont rendu hommage à la mémoire de son oncle et ont souhaité à Abbos encore plus de succès dans sa future carrière.