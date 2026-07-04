Abdulkarim : « Nous ne jouons pas seulement contre Messi »

Hamza Abdulkarim, membre de l'équipe d'Égypte et du club « Barcelone », s'est exprimé avant le match contre l'Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Bien que l'attention de tous soit tournée vers Lionel Messi, le footballeur de 18 ans a souligné que les Égyptiens affronteront toute l'équipe d'Argentine.

Les deux équipes ont suivi un chemin difficile

L'équipe d'Égypte a éliminé l'Australie aux tirs au but lors du premier tour de la phase à élimination directe et s'est qualifiée pour les huitièmes de finale.

L'Argentine, quant à elle, a remporté une victoire 3:2 contre le Cap-Vert dans un match très disputé après les prolongations.

Ainsi, au prochain tour, l'Égypte et les champions du monde en titre s'affronteront.

Une réponse ferme à la question sur Messi

On a demandé à Abdulkarim s'il rêvait de jouer contre Lionel Messi lors de la Coupe du Monde.

« Nous ne jouons pas seulement contre Messi, mais contre l'équipe nationale d'Argentine », a déclaré le footballeur.

La réponse du jeune attaquant a montré que l'équipe d'Égypte se préparait à affronter toute l'équipe adverse, et non un seul joueur.

Jusqu'à présent, il est entré en jeu depuis le banc lors de tous les matchs

Hamza Abdulkarim est entré sur le terrain lors des quatre rencontres de l'équipe d'Égypte dans ce Mondial.

Cependant, il est entré en jeu depuis le banc dans les dernières minutes de chaque match. Néanmoins, le footballeur de 18 ans est considéré comme l'un des jeunes talents importants de l'équipe.

« Barcelone » a décidé de l'acheter

Début juin, il a été annoncé que « Barcelone » avait décidé d'acheter Abdulkarim au club égyptien d'« Al-Ahly ».

Désormais, le jeune footballeur pourrait obtenir une nouvelle opportunité lors du match contre l'Argentine et affronter les stars du football mondial.