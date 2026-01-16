CDM-2026. 1/16 de finale. Argentine – Cap-Vert 3:2 (regardez ces buts)
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CDM-2026. 1/16 de finale
Un autre match dramatique de la Coupe du Monde s'est achevé. En 1/16 de finale, le champion en titre Argentine a affronté le néophyte Cap-Vert, a rencontré une sérieuse résistance et n'a réussi à s'imposer qu'en prolongations de ce « drame » riche en buts.
CDM-2026. 1/16 de finale
Argentine — Cap-Vert 3:2
3 juillet, Miami
Buts : Messi (29), Lisandro Martinez (92), Borges (111, csc) — D.Duarte (59), L.Cabral (103).
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