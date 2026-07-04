Une citerne de gaz a explosé en Inde

·38·Monde
Une citerne de gaz a explosé en Inde

Une importante explosion s'est produite impliquant une citerne transportant du gaz liquéfié dans l'État de l'Uttar Pradesh en Inde.

Selon les premières informations, après que la citerne a heurté une barrière routière, du gaz s'en est échappé. Peu de temps après, le gaz qui fuyait s'est enflammé, provoquant une puissante explosion et un incendie.

Suite à cette tragédie, 4 personnes ont trouvé la mort et 2 autres ont subi des blessures corporelles de diverses gravités. L'incendie a également endommagé les véhicules à proximité, 2 voitures et 16 motos ayant entièrement brûlé.

Il est rapporté que l'incident s'est produit le 26 juin. Ses moments terrifiants ont été captés par des caméras de surveillance. Actuellement, une enquête est en cours et les causes exactes de l'explosion sont en cours de détermination.

IndeUttar Pradesh
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