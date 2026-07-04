Messi salue la performance du Cap-Vert lors du match d'hier

·55·Sport
Messi salue la performance du Cap-Vert lors du match d'hier

L'attaquant de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, s'est exprimé sur la victoire 3:2 arrachée en prolongations contre le Cap-Vert lors des 8es de finale de la Coupe du Monde 2026.

Bien que les Argentins soient entrés sur le terrain en tant que favoris, l'adversaire ne leur a pas facilité la tâche. Messi a parlé ouvertement des moments clés du match et des erreurs commises par son équipe.

« Nous prouvons que nous luttons jusqu'au bout »

Selon Messi, l'une des qualités les plus importantes de l'équipe nationale argentine est de ne jamais abandonner jusqu'à la dernière minute, quelle que soit la situation.

« Notre équipe prouve une chose depuis un certain temps déjà : nous luttons toujours jusqu'au bout », a-t-il déclaré.

Même dans un match difficile, les Argentins ont fait preuve de caractère et arraché la victoire en prolongations.

Les coups de pied arrêtés ont sauvé l'Argentine

Messi a souligné que les coups de pied arrêtés ont eu un rôle décisif lors du match contre le Cap-Vert.

« Récemment, les coups de pied arrêtés ne fonctionnaient pas très bien pour nous. Mais dans ce genre de matchs, ils sont très importants », a déclaré l'attaquant.

Selon ses propos, l'Argentine compte des joueurs forts dans les duels aériens et performants de la tête.

« Nous avons des joueurs qui jouent bien de la tête et nous avons réussi à tirer parti de cet avantage ».

Messi salue le Cap-Vert

Le capitaine argentin a également tenu à souligner la force de l'adversaire.

« Ce n'est pas un hasard si le Cap-Vert n'a pas perdu contre l'Espagne et l'Uruguay », a déclaré Messi.

Selon lui, le Cap-Vert a une fois de plus montré qu'il s'agit d'une équipe disciplinée, puissante physiquement et capable de mettre la pression sur l'adversaire.

L'Argentine a perdu son rythme après le but

Messi a déclaré qu'il pensait que le contrôle du match deviendrait plus facile une fois son équipe ayant ouvert le score. Mais la situation sur le terrain a été tout autre.

« Nous avons marqué le premier but et nous pensions que nous allions retrouver notre rythme. Mais c'est le contraire qui s'est produit ».

Les Argentins ont commencé à perdre le ballon fréquemment, à reculer et n'ont pas réussi à mettre en place un pressing efficace contre l'adversaire.

« Nous avons perdu des ballons, nous avons reculé et nous n'avons pas réussi à mettre en place un pressing efficace », a déclaré Messi.

Une victoire difficile, une leçon importante

Bien que l'Argentine se soit qualifiée pour le tour suivant, le match contre le Cap-Vert a constitué un sérieux avertissement pour l'équipe.

Comme le montrent les propos de Messi, l'« albiceleste » devra réduire ses erreurs en phase finale et ne pas perdre le contrôle au cours du match.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Changements inattendus à Liverpool : Virgil van Dijk perd son statut d'intouchableChangements inattendus à Liverpool : Virgil van Dijk perd son statut d'intouchableAujourd'hui, 17:32CM-2026. 1/16 de finale. Colombie – Ghana 1:0 (regardez ce but)CM-2026. 1/16 de finale. Colombie – Ghana 1:0 (regardez ce but)Aujourd'hui, 17:12CDM-2026. 1/16 de finale. Argentine – Cap-Vert 3:2 (regardez ces buts)CDM-2026. 1/16 de finale. Argentine – Cap-Vert 3:2 (regardez ces buts)Aujourd'hui, 17:05CM-2026. 1/16 de finale. Australie - Égypte 3:5, les buts du match (vidéo)CM-2026. 1/16 de finale. Australie - Égypte 3:5, les buts du match (vidéo)Aujourd'hui, 16:57Abdulkarim : « Nous ne jouons pas seulement contre Messi »Abdulkarim : « Nous ne jouons pas seulement contre Messi »Aujourd'hui, 16:18Lisandro Martinez a admis avoir pensé à mettre fin à sa carrière à cause d'une grave blessureLisandro Martinez a admis avoir pensé à mettre fin à sa carrière à cause d'une grave blessureAujourd'hui, 16:11
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan