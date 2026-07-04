Messi salue la performance du Cap-Vert lors du match d'hier

L'attaquant de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, s'est exprimé sur la victoire 3:2 arrachée en prolongations contre le Cap-Vert lors des 8es de finale de la Coupe du Monde 2026.

Bien que les Argentins soient entrés sur le terrain en tant que favoris, l'adversaire ne leur a pas facilité la tâche. Messi a parlé ouvertement des moments clés du match et des erreurs commises par son équipe.

« Nous prouvons que nous luttons jusqu'au bout »

Selon Messi, l'une des qualités les plus importantes de l'équipe nationale argentine est de ne jamais abandonner jusqu'à la dernière minute, quelle que soit la situation.

« Notre équipe prouve une chose depuis un certain temps déjà : nous luttons toujours jusqu'au bout », a-t-il déclaré.

Même dans un match difficile, les Argentins ont fait preuve de caractère et arraché la victoire en prolongations.

Les coups de pied arrêtés ont sauvé l'Argentine

Messi a souligné que les coups de pied arrêtés ont eu un rôle décisif lors du match contre le Cap-Vert.

« Récemment, les coups de pied arrêtés ne fonctionnaient pas très bien pour nous. Mais dans ce genre de matchs, ils sont très importants », a déclaré l'attaquant.

Selon ses propos, l'Argentine compte des joueurs forts dans les duels aériens et performants de la tête.

« Nous avons des joueurs qui jouent bien de la tête et nous avons réussi à tirer parti de cet avantage ».

Messi salue le Cap-Vert

Le capitaine argentin a également tenu à souligner la force de l'adversaire.

« Ce n'est pas un hasard si le Cap-Vert n'a pas perdu contre l'Espagne et l'Uruguay », a déclaré Messi.

Selon lui, le Cap-Vert a une fois de plus montré qu'il s'agit d'une équipe disciplinée, puissante physiquement et capable de mettre la pression sur l'adversaire.

L'Argentine a perdu son rythme après le but

Messi a déclaré qu'il pensait que le contrôle du match deviendrait plus facile une fois son équipe ayant ouvert le score. Mais la situation sur le terrain a été tout autre.

« Nous avons marqué le premier but et nous pensions que nous allions retrouver notre rythme. Mais c'est le contraire qui s'est produit ».

Les Argentins ont commencé à perdre le ballon fréquemment, à reculer et n'ont pas réussi à mettre en place un pressing efficace contre l'adversaire.

« Nous avons perdu des ballons, nous avons reculé et nous n'avons pas réussi à mettre en place un pressing efficace », a déclaré Messi.

Une victoire difficile, une leçon importante

Bien que l'Argentine se soit qualifiée pour le tour suivant, le match contre le Cap-Vert a constitué un sérieux avertissement pour l'équipe.

Comme le montrent les propos de Messi, l'« albiceleste » devra réduire ses erreurs en phase finale et ne pas perdre le contrôle au cours du match.