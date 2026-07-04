Ter Stegen devrait poursuivre sa carrière aux Pays-Bas : Barcelona et l'Ajax trouvent un accord

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Ter Stegen devrait poursuivre sa carrière aux Pays-Bas : Barcelona et l'Ajax trouvent un accord

Le club catalan du Barcelona et le club néerlandais de l'Ajax sont parvenus à un accord oral concernant le transfert du gardien expérimenté Marc-Andre ter Stegen. Selon cet accord, le portier allemand défendra les couleurs du club d'Amsterdam sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison. Ce transfert devrait constituer pour le Barcelona une nouvelle étape vers l'optimisation de l'effectif et la réduction de la charge financière. Goal.com rapporte l'information.

Selon les informations du journal AD, la direction du Barcelona a pris l'engagement de payer une grande partie du salaire de Ter Stegen. Cette démarche est liée au souhait du club de réduire sa masse salariale globale et de se conformer aux règles du fair-play financier établies par la Liga. Pour le gardien de 34 ans, il s'agit d'une belle opportunité de relancer sa carrière et de retrouver du temps de jeu régulier.

Blessures et défaite face à la concurrence

Les dernières années de Ter Stegen au Barcelona ont été marquées par de nombreuses blessures. En 2025, une grave blessure au genou l'a écarté des terrains pendant sept mois. Par la suite, il a dû subir une opération chirurgicale en raison de problèmes au dos. Bien qu'il ait été prêté au club de Girona la saison dernière, il n'y a participé qu'à deux matchs avant de se blesser aux muscles et de rater le reste de la saison.

Dans le nouveau Barcelona dirigé par Hansi Flick, Ter Stegen a perdu son statut d'antan. Il est désormais devenu le troisième gardien, derrière le jeune Joan Garcia et l'expérimenté Wojciech Szczesny. Cette situation a également affecté la place du joueur en équipe d'Allemagne : Julian Nagelsmann a préféré accorder sa confiance à Manuel Neuer dans la liste pour la Coupe du Monde 2026.

Relations refroidies avec le club

Selon Goal.com, les relations entre le joueur et la direction du club se sont considérablement tendues en août 2025. À l'époque, en raison d'un malentendu lié aux documents concernant l'enregistrement d'un autre joueur pendant la blessure de Ter Stegen, il a été temporairement privé du brassard de capitaine. Bien que le problème ait été rapidement résolu et son statut rétabli, cet incident n'a pas manqué d'avoir un impact sur l'atmosphère au sein de l'équipe.

Le contrat actuel de Ter Stegen avec le Barcelona court jusqu'en 2028. Les salaires impayés des saisons précédentes pèsent lourdement sur le budget du club. C'est pourquoi le prêt de ce joueur vétéran au salaire élevé est considéré comme la solution la plus appropriée pour les deux parties.

Dans les prochains jours, le gardien devrait s'envoler pour Amsterdam et passer sa visite médicale. Sous les couleurs de l'Ajax, il pourrait non seulement retrouver sa condition physique, mais aussi retrouver confiance en lui. Le Barcelona, quant à lui, poursuit le rajeunissement de son effectif et la consolidation de sa stabilité financière en vue de la saison 2026-27.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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