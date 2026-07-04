Pendant les vacances d'été, des centaines de bus scolaires électriques inactifs aux États-Unis ont commencé à remplir une nouvelle mission : aider le réseau électrique du pays. Ces immenses « batteries sur roues » servent à réduire la charge du réseau électrique lors des jours anormalement chauds et à prévenir les pénuries d'énergie. Ixbt.com en rend compte.

Selon ixbt.com, plus de 200 bus sont actuellement raccordés au réseau commun dans le cadre d'un projet spécial, dans des États allant de la Californie à la Caroline du Nord. Ce processus utilise la technologie Vehicle-to-Grid (V2G). Cette technologie permet aux véhicules électriques non seulement de se recharger, mais aussi de renvoyer l'énergie stockée vers le réseau pendant les périodes de forte demande.

Selon un rapport du World Resources Institute (WRI), environ 230 des 6 700 bus électriques existants aux États-Unis participent à ce programme. Ils ont la capacité de fournir simultanément jusqu'à 8 MW·heures d'énergie électrique au réseau. Bien que ce chiffre semble faible par rapport à la consommation de grands systèmes comme PJM, qui dessert 67 millions de personnes, il joue un rôle important dans la garantie de la stabilité au niveau local.

Avantages de la technologie V2G

Les bus scolaires électriques sont parfaitement adaptés à de telles tâches, car chacun d'entre eux est équipé de batteries d'une capacité supérieure à 200 kW·heures. Pendant les mois d'été, les élèves étant en vacances, les véhicules restent presque immobiles. Cela permet de les utiliser efficacement pour stocker de l'énergie et la restituer aux heures de pointe.

Actuellement, 31 compagnies d'électricité dans 21 États américains soutiennent ces programmes. Selon les experts, cette méthode protège non seulement le réseau, mais peut également générer des revenus supplémentaires pour les districts scolaires ou aider à couvrir les dépenses électriques.

Perspectives futures

Selon les prévisions du WRI, dans les années à venir, le parc de bus scolaires électriques devrait plus que doubler pour atteindre 14 625 unités. La majorité d'entre eux prendront en charge la fonction d'échange d'énergie bidirectionnel. Cela indique qu'à l'avenir, le rôle des véhicules électriques dans la garantie de la sécurité énergétique des grandes villes sera inestimable.

Au Ouzbékistan également, la gestion de la charge imposée au réseau électrique lors des jours anormalement chauds et froids est un problème urgent. L'expérience américaine montre que l'électrification du système de transport revêt une importance stratégique non seulement pour l'écologie, mais aussi pour la stabilité du système énergétique. À l'avenir, il existe des possibilités d'introduire de tels systèmes intelligents dans notre pays grâce à l'électrification des transports publics.